Confirmado por Harvard: ver a un influencer bebiendo en Instagram aumenta un 73% las ganas de tomar una bebida alcohólica

Ver a diario determinadas escenas puede ayudar a nuestro cerebro a normalizar algunos hábitos o actitudes. Y, aunque esto es algo que desde la psicología ya se ha mencionado con anterioridad, ahora un estudio científico publicado en la revista 'JAMA Pediatric' lo ha vuelto a confirmar.

Según la investigación, elaborada por investigadores de la Escuela de Salud Pública de Rutgers y la Universidad de Harvard, los participantes que vieron a influencers bebiendo alcohol en redes sociales tenían un 73% más de ganas y ansia por beber que aquellos que vieron videos similares sin alcohol.

"Queriamos ir más allá de la mera asociación y establecer un orden temporal, es decir, que la sganas de beber de los paeticipantes surgieran después de ver el contenido", señaló Jon-Patrick Allem, autor principal del estudio en la Escuela de Salud Pública de Tutger, situada en Nueva Jersey (EEUU).

En el estudio, centrado en el consumo de alcohol y el papel de las redes sociales en este aspecto, contó con la participación de 2000 jóvenes adultos de entre 18 y 24 años, que fueron separados en dos grupos diferentes. Mientras que a unos les enseñaron unos 20 videos de influencers bebiendo alcohol, a otros les pusieron una veintena de escenas similares, aunque sin alcohol.

La diferencia fue abismal. Más del 70% de los participantes del primer grupo tenían ganas de beber después del experimento, tal y como se ha mencionado anteriormente. Además, factores como el uso diario de las redes sociales o la exposición previa a la publicidad de bebidas alcoholicas, también repercutieron en los participantes. De hecho, aquellos que confiaban en las figuras de los influencers reportaron hasta cinco veces más ansia que los que no.

Cae el consumo de alcohol entre los jóvenes europeos

Uno de los riesgos del consumo temprano de alcohol es que, "cuanto antes se toma la primera copa, más probable es sufrir problemas relacionados con el alcohol más adelante en la vida", tal y como explicó Alex Ruseell, coautor del estudio en la Escuela de Medicina de Harvard.

A pesar de ello, cabe destacar que el consumo de alcohol entre los jóvenes adolescentes europeos ha caído a lo largo de las últimas décadas, según recogen desde el Proyecto Europeo de Encuestas Escolares sobre Alcohol y otras Drogas (ESPAD). Además, según recoge el Ministerio de Sanidad, las prácticas de riesgo asociadas al alcohol, como las borracheras (17,2%) y el consumo en atracón (24,7%) han alcanzado sus valores más bajos desde el inicio del segundo milenio.