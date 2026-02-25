María Pombo se reafirma en su polémica opinión sobre la lectura, pero hace un matiz muy importante

La influencer María Pombo estuvo este martes en El Hormiguero, donde volvió a reiterar que leer no hace mejores a las personas. Una afirmación que dio lugar a un aluvión de críticas contra su persona, y de las que habló ayer en Antena 3.

La polémica escaló a medida que fueron pasando los días tras sus declaraciones, y lo que en un primer momento pensó que se quedaría en una anécdota, se convirtió casi en un asunto de estado.

A todo ello se refirió en la entrevista que le hizo Pablo Moto, reconociendo que fue "un cóctel de emociones". "Primero hubo un poco de humor y nos reímos mucho en la familia. De hecho, durante mucho tiempo, cada amigo que venía a casa venía con un libro", aseguró María Pombo entre risas.

Asimismo, la influencer confesó haberlo pasado mal "porque llegó a hablarse de esto en las tertulias de las cadenas de televisión, en los telediarios, en los periódicos...". Sin embargo, la conversación dio un giro de ciento ochenta grados instantes después tras la confesión que hizo María Pombo.

"Ahora leo todos los días"

La influencer confesó que a partir de la polémica se había aficionado a la lectura. "Sorprendentemente, me está empezando a gustar leer", dijo ante la sorpresa de Pablo Motos.

La concursante de programas como Mask Singer o El Desafío contó que había aprovechado los libros que le habían regalado familiares y amigos tras confesar que no le gustaba leer para iniciarse en la lectura.

"Ahora estoy leyendo todos los días", comentó en El Hormiguero antes de contar que está leyendo “libros facilitos” con el objetivo de empezar a leer libros más complejos más adelante.

Por otro lado, María Pombo contó que su lectura actual es La biblioteca de medianoche, del escritor inglés Matt Haig. Un libro que le está "costando un poco", aunque matizó que se lo quiere acabar por "narices".

Antes de cerrar el tema, la influencer incluso adelantó cuáles serán sus próximas lecturas: la novela Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, y Vera, una historia de amor, el libro con el que Juan del Val ganó el Premio Planeta 2025 y que él mismo le regaló.