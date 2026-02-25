Adiós al centralismo: por qué Barcelona acogerá unos Goya 2026 volcados en celebrar la diversidad del cine español 

Los Premios Goya vuelven a Barcelona este 28 de febrero. Más de dos décadas después de que los galardones más importantes del cine español se celebraran en la ciudad condal en el año 2000, la Academia ha decidido que sea la capital catalana la encargada de organizar la gala de la 40º edición de los premios.

En aquella ocasión la ceremonia la presentó Antonia San Juan, mientras que los maestros de ceremonia de esta gala serán Rigoberta Bandini y Luis Tosar. La gala del año 2000 es recordada porque el patio de butacas cantó el Cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe y por el triunfo de Todo sobre mi madre.

Este año, Los domingos parte como la gran favorita con trece nominaciones. Entre ellas, Mejor película, Mejor dirección con Alauda Ruiz de Azúa, Mejor actriz con Patricia López Arnaiz o Mejor actriz revelación con Blanca Soroa, protagonista y uno de los grandes rostros de la pantalla en el último año.

Tras Los domingos se posiciona Sirât, de Óliver Laxe, con once nominaciones. La película fue la apuesta de la Academia para los Oscar y resultó ser un acierto ya que la cinta, que ya fue premiada en Cannes, ha conseguido dos candidaturas en los galardones de la Academia de Hollywood: Mejor película internacional y Mejor sonido.

Todos los nominados, además de artistas como Bad Gyal o Ana Mena, y la actriz Susan Sarandon, premiada con el Goya Internacional por su trayectoria.

Una ciudad que "respira cine"

"El cine catalán nos come por los pies", declaró el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, cuando se anunciaron los detalles de esta nueva gala el pasado septiembre. Para él, celebrar la 40ª edición de los Goya en Barcelona tiene todo el sentido por el "talento" de la industria cinematográfica de Cataluña.

"Más que un puro gesto, es más bien todo un reconocimiento a una ciudad que respira cine", comentó Méndez-Leite. Barcelona fue precisamente la primera ciudad en acoger un gala además de Madrid en el año 2000.

El presidente de la Academia también señaló en un comunicado que volver a Barcelona para celebrar cuatro décadas de premios tiene todo el sentido, destacando que es "un gran escenario" para la industria.

"Una ciudad europea conocida en todo el mundo que, sin duda, ofrece todas las condiciones necesarias para acoger un evento de este nivel, ayudándonos a potenciar su impacto internacional, y reafirmando el compromiso de la Academia con una cultura plural, abierta y territorialmente diversa”, destacó Méndez-Leite.

Los Goya recorren España

Desde 2019, los Goya se han celebrado fuera de Madrid en una apuesta para intentar celebrar la diversidad territorial del cine español e intentar impulsar las industrias locales de otras comunidades. Ese año la ceremonia se organizó en Sevilla y la edición terminó con la victoria de Campeones.

Los premios más relevantes del cine español se mantuvieron en Andalucía en las siguientes ediciones, 2020 y 2021. Concretamente, en Málaga, donde en 2021 Antonio Banderas tuvo el honor de ser anfitrión en su ciudad junto a María Casado.

Después, la ceremonia de los Goya viajó hasta valencia en 2022, de nuevo a Sevilla en 2023 y hasta Valladolid en 2024. La última edición, la de 2025, se celebró en Granada, en una gala marcada por la música en la que se quiso reivindicar la tradición tanto musical como artística de la ciudad andaluza.

De hecho, la Academia confió en los artistas Estrella, Kiki y Soleá Morente, DELLAFUENTE y Lola Indigo, todos granadinos, para las actuaciones musicales que homenajearon a Federico García Lorca. Mientras que los hermanos Morente interpretaron Anda Jaleo desde la Alhambra, Índigo y DELLAFUENTE hicieron lo propio con Verde desde el escenario de los premios.

Si se sigue la estela del año pasado, es muy probable que en esta gala también veamos algún guiño u homenaje a Barcelona, que se ha volcado en las últimas semanas para que todo salga perfecto en la gran noche del cine.