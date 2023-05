Ferreras estalla como nunca contra un político del PSOE y arrasa: 15.000 'me gusta' en tres horas

El periodista Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, ha protagonizado un tenso momento con Borja Sanjuan Roca, portavoz del PSOE de Valencia, a raíz de los insultos racistas que recibió Vinicius en Mestalla.

Todo ello después de que el socialista asegurase que "no se puede tolerar ningún insulto racista, pero tampoco que Ancelotti acuse a todo el estadio de algo que no ha ocurrido". "Mestalla es mucho más que Vinicius y las mentiras de nadie, aunque el que las diga se sienta respaldado por todo el poder mediático del Madrid", añadió.

Visiblemente indignado, Ferreras ha preguntado si insultaron de forma xenófoba y racista a Vinicius. "Hubieron unos energúmenos, que no representan a Mestalla, que insultaron de manera racista", ha concedido Sanjuan, que ha resaltado que él no quiere que esas personas vuelvan a entrar en Mestalla ni en ningún otro campo.

"Pero tampoco me gustaría que la imagen que se traslada de este campo es que es un campo racista porque es absolutamente falso. La inmensa mayoría de las personas que estaban ayer en Mestalla no insultaron de manera racista ni a Vinicius ni a ningún otro portazo", ha dicho el socialista.

"¿Cuando usted dice 'no es lo que ocurre con Vinicius', qué quiere decir, que no le entiendo?", ha preguntado Ferreras en relación a un tuit en el que Sanjuan decía: "Yo nunca defenderé ningún insulto racista que hubiera podido haber a ningún jugador, pero eso no es lo que ocurre con Vinicius. Ese jugador es una vergüenza para el fútbol".

El socialista ha asegurado que en un campo de fútbol no debe de haber racistas, pero también que "todos tenemos que demostrar un respeto", "también los jugadores que son ejemplo para muchísima gente": "Se tiene que exigir un respeto a muchos jugadores, entre ellos también a los que visten la camiseta del Real Madrid, que tienen que ser tan respetuosos como cualquier otro".

Visiblemente molesto, Ferreras ha respondido: "¿Qué ha faltado Vinicius? Lo digo porque empezaron a insultarle cuando todavía estaba en el autobús, no se había calzado las botas y le estaban llamando negro de mierda y puto mono. ¿Dónde faltó al respeto?".

Sanjuan ha argumentando que esos recibimientos los hemos visto en "muchos estadios" y ha insistido en que Vinicius le faltó al respeto a la afición del Valencia. Ahí ha sido interrumpido por Ferreras, indignado: "¿Pero a usted le parece muy grave que Vinicius diga 'a segunda' después de haber escuchado 'negro de mierda, 'puto mono', 'muérete'. Y lo que le parece grave a usted es que él reaccionó diciendo a segunda? ¿Eso es lo que le parece a usted grave?".

"No tergiversemos", se ha quejado Sanjuan. "Yo no tergiverso nada, el que está manipulando es usted cuando dice aquí que eso no es lo que ocurre con Vinicius. Y usted ayer en la televisión debió escuchar lo que debió escuchar. Y no fueron cuatro ni 40. Fueron más. Y usted lo sabe. Y usted lo sabe pero tiene unas elecciones y tiene que vestirse de valencianista. Y el racismo es lo suficientemente serio y grave en este país como para no hacer populismo barato", ha zanjado Ferreras.

El momento se ha compartido de forma masiva en Twitter, hasta el punto de superar los 15.000 'me gusta' en apenas tres horas.