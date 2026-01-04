Fran Rivera le da las gracias a Trump por lo de Venezuela y lo que dice justo después va a traer cola en media España

El torero Francisco Rivera Ordóñez ha dejado una de las reacciones más llamativas, con palabras de agradecimiento, a la decisión de este sábado del Gobierno de Donald Trump de atacar Venezuela y capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores.

"Buenos días. Quiero agradecer a todos las felicitaciones de ayer por mi cumpleaños. Pero, sobre todo, quiero agradecer el mejor regalo que se me podría haber hecho. Señor presidente Trump, muchas gracias", ha iniciado, haciendo referencia a que este viernes 2 de enero fue su cumpleaños.

Fran Rivera ha asegurado que el presidente norteamericano ha "liberado a un país maravilloso" o "ha puesto la primera piedra para liberar a un país maravilloso, del cuál tengo muchísimos amigos".

"Y lo ha liberado de un narcoterrorista, asesino, cobarde, que lleva reprimiendo y abusando de su pueblo. Vamos, un dictador, con todas las palabras. Así que, señor Trump. Muchas gracias", ha expresado.

Pero lo que va a traer cola en media España no tiene que ver con sus continuas palabras de agradecimiento al líder republicano, sino con la propuesta que le ha hecho justo después de ello. En clara referencia a España.

Aunque no ha dado ningún nombre propio, le ha pedido al inquilino de la Casa Blanca que no se detenga y mire a España. "Pero no pare. No pare. Hay que seguir. Mire para acá. Que aquí hay cosas que huelen a chamusquina. Hay muchos con unas caras muy raras. Huele a chamusquina. Mire para acá también", ha expuesto.

Fran Rivera ha terminado el vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram, justificado que lo mejor va a ser cuando "este cobarde (Maduro) se vea allí y empiece a cantar". "Eso va a ser maravilloso. Así que, gracias a todos y señor presidente Trump, gracias. Enhorabuena y por la libertad siempre", ha añadido.

Un mensaje que se produce horas después de que EEUU capturara a Nicolás Maduro. El mandatario venezolano ha llegado a Nueva York junto a su mujer este sábado por la noche. Al llegar, según las imágenes que ha publicado la Casa Blanca, ha deseado "buenas noches" y "feliz año nuevo" a los miembros de la DEA.

Respecto a lo sucedido en Venezuela, el papa León XIV ha asegurado este domingo que "el bien del pueblo debe prevalecer" y ha asegurado que debe "llevarnos a superar la violencia y a emprender caminos de justicia y de paz, salvaguardando la soberanía del país, garantizando el estado de derecho consagrado en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de cada persona y de todos".