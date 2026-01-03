Crónica de una detención anunciada: así ha sido la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores

Está confirmado que Nicolás Maduro está arrestado y que será juzgado por tribunales norteamericanos, tras su captura esta madrugada junto a su mujer, Cilia Flores. Según la información disponible hasta ahora, la captura se produjo durante una operación militar relámpago de Estados Unidos, con ataques aéreos y fuerzas especiales sobre Caracas y otros puntos clave, dentro de la campaña Southern Spear.

Así fue la secuencia de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa

Todo comienza en la madrugada del 3 de enero, cuando se registraron múltiples explosiones en Caracas y otras zonas (Miranda, Aragua, La Guaira), coincidiendo con ataques de Estados Unidos contra instalaciones militares y objetivos vinculados al régimen.

Poco después, Donald Trump anunció que su país había llevado a cabo un "golpe a gran escala" contra Venezuela y que Maduro y su esposa habían sido "capturados y sacados del paí" en avión, en coordinación con agencias de seguridad estadounidenses.

Cómo se produjo la captura



Medios como CBS News y otros citan fuentes del Pentágono, según las cuales la fuerza de operaciones especiales Delta Force fue la unidad encargada de detener a Maduro, en una acción tipo comando apoyada por helicópteros sobre Caracas.

La operación habría seguido a una fase previa de supresión de defensas aéreas y guerra electrónica, con aviones y drones estadounidenses neutralizando radares y sistemas antiaéreos antes de que helicópteros de operaciones especiales entraran en la capital.

Según esta versión, Maduro y su esposa fueron localizados en un complejo bajo fuerte protección, reducidos por el equipo de asalto y trasladados rápidamente a una aeronave estadounidense fuera de territorio venezolano; no se han dado aún detalles oficiales del lugar donde están retenidos.

Antecedentes y ¿ahora qué?

La captura llega tras meses de operaciones navales y aéreas de Estados Unidos en el Caribe, oficialmente contra lanchas y cargueros vinculados al narcotráfico y al transporte de petróleo sancionado, y de un fuerte despliegue militar (Southern Spear) con portaaviones y unos 12.000 militares en la zona.

Maduro llevaba días denunciando que Estados Unidos preparaba un ataque para "quedarse con el petróleo y los minerales de Venezuela", mientras Washington hablaba de ejecutar órdenes de arresto por narco‑terrorismo y corrupción contra él y su círculo.

¿Qué falta por aclarar? De momento, los detalles finos (exacto lugar y hora de la detención, bajas, participación de fuerzas locales, situación del alto mando venezolano) no se han hecho públicos; se espera que Trump y el Pentágono den más información en ruedas de prensa, como la prevista para hoy a las 17:00 (hora peninsular) y comparecencias ante el Congreso.

Tampoco está claro aún qué hoja de ruta política seguirá la comunidad internacional tras la captura (gobierno de transición, papel de la oposición venezolana, eventual juicio en Estados Unidos, etc.), por lo que la situación en el país sigue siendo muy incierta.