Frank Cuesta explota tras el titular que ha visto tras lo que ha pasado en Tailandia con Daniel Sancho

El televisivo Frank Cuesta se ha cabreado como muy pocas veces tras el titular que ha visto sobre el presunto asesinato que Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha cometido contra el que era su amigo Edwin Arrieta.

El periodista Javier Negre ha compartido una noticia de su medio con la que aseguraba que "del calvario que le espera al hijo de Rodolfo Sancho sabe mucho Frank Cuesta".

Algo a lo que el televisivo ha reaccionado con toda dureza, tras ver que en el titular de la noticia relacionaban el caso de Daniel Sancho con la encarcelación de su exmujer, Yuyee.

"Sr. Negre...ES USTED GILIPOLL@S o simplemente entrena para ser el tío más subnorm@l de España????? Me cago en la PUT@ que le pario!!!!!!!!!!!!!!!!!!", ha señalado Frank Cuesta en un tuit que supera los 4.900 me gusta.

En declaraciones a EFE publicadas este domingo, Daniel Sancho ha reconocido que es culpable pero porque "era el rehén de Edwin".

"Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", ha asegurado.