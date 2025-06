Gonzalo Bernardos cuenta qué pasaría si aumentamos el gasto en Defensa y da una respuesta a Trump que le gustaría poco

El economista Gonzalo Bernardos ha explicado qué pasaría si España aumentase su gasto en defensa y se ha pronunciado sobre las palabras de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien amenazó con represalias comerciales a España por no comprometerse con el gasto militar del 5% del PIB en el marco de la cumbre de la OTAN en La Haya.

"No voy a permitirlo. Es injusto", añadió, tras reiterar que España "es el único país de todos los países que se niega a pagar" su parte en el seno de la OTAN. Según Trump, la actitud de España responde a que quieren aprovecharse de la inversión del resto de aliados. "Pero tendrán que devolvérnoslo con el comercio", avisó Trump.

Bernardos se ha pronunciado sobre ese asunto en Más Vale Tarde, de La Sexta, donde ha señalado que las amenazas de Trump "no deberían traducirse en nada porque para eso tenemos a la Comisión Europea y somos un bloque".

"Y la CE nos debería defender, porque cuando le llevas la contraria algo a Trump que te aumente los aranceles... pues mira, si eres Colombia, si eres Vietnam, si eres Indonesia... pues lo tienes mal. Pero si somos la UE, y como mínimo nos merecemos un trato de igual a igual, tenemos muchísimas cosas que negociar y pactar", ha destacado Bernardos.

El economista ha asegurado que si España dedicase un 5% del PIB al incremento en Defensa "habría de todo y nada bueno": "Habría recortes, habría aumento de impuestos y habría una injustísima consideración de lo que es preferente y de lo que no lo es tanto en España".

"Si le dedicamos más al gasto en Defensa (...) en relación al déficit de las pensiones o en relación a la Educación, me parece que no estamos gobernando bien porque esto es simplemente que Trump se ha quejado, quiere que le compremos más y para que no se enfade y nos siga protegiendo vamos a comprarle mucho más armamento", ha avisado.

Además, ha subrayado que España no está en una posición vulnerable respecto a Estados Unidos en cuanto a comercio: "Nuestras exportaciones a ese país son escasamente importantes. El 4,8% del PIB. Hay que dejar muy claro un tema: nos pongan aranceles del 10 o del 20, que lo dudo, nosotros vamos a continuar yendo bien porque dependemos muy muy muy poquito ya sea de los países que están fuera de la UE y sobre todo en este caso de EEUU. Somos uno de los países que depende menos de las ventas de nuestras empresas a la nación norteamericana".