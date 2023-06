Gonzalo Bernardos da la receta para gastar menos durante las vacaciones: "Un día es un día"

Las vacaciones para millones de españoles están a punto de llegar, un momento del año que requiere para muchas familias una gran inversión de dinero. Este año, la disparada inflación presupone que el gasto por ciudadano será mucho mayor que en veranos anteriores.

Pese al aumento de los precios, los españoles mantendrán su gasto en vacaciones en 2023. El 86% tiene previsto viajar a lo largo del año y más de cuatro de cada diez, el 43%, planea hacer más escapadas que en 2022, según datos publicados por el estudio de tendencias de viaje de Marriott Bonvoy para 2023.

El año pasado, los españoles ya gastaron unos 600 euros de media en sus vacaciones, una cifra al alza tras tocar mínimos en 2021 con 566 euros. Pero, ¿cómo podemos irnos a veranear sin que eso suponga un roto para nuestro bolsillo?

El economista Gonzalo Bernardos ha dado su particular 'receta' para no gastar tanto dinero estas vacaciones. En el programa "La Sexta Xplica", el experto ha aconsejado evitar las zonas más turísticas. "Te van a cobrar bastante más por un peor servicio", ha advertido. A modo de ejemplo, él ha dicho que los barceloneses no acuden a las Ramblas a tomar algo. "Es para los extranjeros, que pagan unos precios bestiales por una comida", ha dicho.

Por este motivo, Bernardos apuesta por irse de viaje a lugares que no estén masificados ni concentren un gran turismo. "Se paga más porque nos decimos 'un día es un día'. O 'me lo merezco'. Eso hace que no miremos mucho los precios y vayamos a los sitios que más nos gustan, pero no los que más nos convienen", ha advertido.