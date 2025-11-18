Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Gonzalo Miró le recuerda a Mariló Montero lo que dijo de la televisión pública: su reacción dice mucho
Gonzalo Miró le recuerda a Mariló Montero lo que dijo de la televisión pública: su reacción dice mucho

"Sabes lo que me gusta una provocación contigo, Gonzalo...", dice la reciente ganadora de 'MasterChef'.

Mariló Montero, reciente ganadora de MasterChef, en 'Directo al Grano'.
Mariló Montero, reciente ganadora de MasterChef, en 'Directo al Grano'.Directo al Grano (RTVE)

La presentadora de televisión Mariló Montero está de dulce después de ser la ganadora del programa culinario MasterChef Celebrity 10. Era inevitable que algunas reacciones llegaran recordando sus polémicas palabras durante una entrevista en La Revuelta, programa presentado por el humorista David Broncano.

En el citado programa de RTVE dijo que "el periodismo tendría que ser libre e independiente y da la sensación de que últimamente no puede serlo y tendría que serlo". También defendió la tauromaquia negando que fuera maltrato animal, pero sí "arte", en alusión a que la cadena pública no dé espacio a "programas culturales como los toros, un arte que nos gusta a mucha gente".

"Yo no lo considero maltrato animal, para mí es arte precioso", puntualizó al respecto. Ahora, tras ganar el programa culinario de TVE, ha acudido al programa Directo al Grano, presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró. Este último, periodista y siempre al corriente de la actualidad y con una opinión honesta en cuanto a temas sociales y políticos, le ha soltado una frase al principio más que llamativa.

"Es una alegría y una sorpresa que tú hayas ganado en la televisión del régimen. Hombre, Mariló, siendo esto la televisión del régimen, que ganes tú un concurso de cocina en la televisión...", ha pronunciado Miró, generando una pequeña carcajada de Flich.

"Lo que me gusta una provocación contigo..."

La reacción de Mariló Montero ha sido muy serena, por eso lo primero que le ha respondido a Miró ha sido: "Sabes lo que me gusta una provocación contigo, Gonzalo...". Luego ha estirado el chicle, a pesar de que Flich le preguntase qué le cocinaría a Pedro Sánchez.

"Respeto mucho a Macarena Rey, lleva 14 años emitiéndose MasterChef emitiéndose con muchísimo éxito. Lo que he dicho esta mañana a los medios que quieren vincular a una cosa con la otra, y yo creo que no tiene nada que ver, es que la cocina une", ha respondido la presentadora de televisión.

"Una mesa en la que tú muestras los platos que han sido procesados y cocinados por alguien que lo ha hecho con mucho amor, une a las familias. MasterChef no tiene ideología y no voy a ser yo quien rompa el respeto histórico", ha rematado.

