Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Mariló Montero recuerda su polémica con Broncano y habla así del presentador
Virales

Virales

Mariló Montero recuerda su polémica con Broncano y habla así del presentador 

Ambos se 'enzarzaron' por la libertad de expresión en TVE. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Mariló Montero en La Revuelta con David Broncano.TVE

La periodista Mariló Montero ha contado en una entrevista al diario El Mundo cómo vivió toda la polémica que se creó después del encontronazo que tuvo con David Broncano durante la entrevista que dio el pasado mes de septiembre en La Revuelta para promocionar MasterChef. Ambos se enzarzaron por asuntos sobre la libertad de expresión en TVE.

Montero aseguró que que hoy en día ya no se puede decir nada por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez. "El periodismo tendría que ser libre e independiente y da la sensación de que últimamente no puede serlo y tendría que serlo", aseguró.

Broncano le respondió al momento tratando de desmentir su afirmación: "Escucho a mucha gente diciendo 'es que no se puede decir nada, es que todo el mundo tendría que tener libertad de expresión de decir lo que quiera' y lo está diciendo desde un programa de máxima audiencia donde literalmente está diciendo lo que quiere. Es ridículo".

"Se lleva utilizando lo de la censura mediática desde sectores que jamás han sido censurados, como medios de comunicación grandes, presentadores de comunicación grandes, que en ningún caso son censurados y su voz es apagada. Cala mucho. A la gente le gusta escuchar 'es que ya no se puede decir nada, nos censura el Gobierno', y lo estás diciendo desde el programa líder de audiencia. Es algo que a mí siempre me ha petado la cabeza", sentenció el humorista. 

En Montero ha sido preguntada por ese momento, ya que fue tendencia en redes sociales durante todo el día siguiente y acaparó multitud de titulares. Ahora ha contado cómo vivió toda la polémica: "Yo mantuve una conversación con David Broncano y me sentí muy a gusto hablando con él. Dejamos cada uno nuestras posturas ideológicas claras y creo que el debate se produjo desde la humildad. Nos comportamos como dos personas tolerantes y yo creo que ese es el ejemplo que hay que seguir. Y el resto de las cosas que se vayan diciendo no me preocupan". 

"La gente es libre de decir lo que quiera. El insulto es algo que no se va a erradicar y no me voy a entretener en ello. Mis fuentes de información no son las redes sociales y no me voy a meter en discusiones que no van a ningún lado", ha rematado Montero.

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

Además, ha asegurado que le "da igual" que haya gente que le llame en X extremista o radical, como sucedió tras esa polémica. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 