Mariló Montero recuerda su polémica con Broncano y habla así del presentador 

La periodista Mariló Montero ha contado en una entrevista al diario El Mundo cómo vivió toda la polémica que se creó después del encontronazo que tuvo con David Broncano durante la entrevista que dio el pasado mes de septiembre en La Revuelta para promocionar MasterChef. Ambos se enzarzaron por asuntos sobre la libertad de expresión en TVE.

Montero aseguró que que hoy en día ya no se puede decir nada por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez. "El periodismo tendría que ser libre e independiente y da la sensación de que últimamente no puede serlo y tendría que serlo", aseguró.

Broncano le respondió al momento tratando de desmentir su afirmación: "Escucho a mucha gente diciendo 'es que no se puede decir nada, es que todo el mundo tendría que tener libertad de expresión de decir lo que quiera' y lo está diciendo desde un programa de máxima audiencia donde literalmente está diciendo lo que quiere. Es ridículo".

"Se lleva utilizando lo de la censura mediática desde sectores que jamás han sido censurados, como medios de comunicación grandes, presentadores de comunicación grandes, que en ningún caso son censurados y su voz es apagada. Cala mucho. A la gente le gusta escuchar 'es que ya no se puede decir nada, nos censura el Gobierno', y lo estás diciendo desde el programa líder de audiencia. Es algo que a mí siempre me ha petado la cabeza", sentenció el humorista.

En Montero ha sido preguntada por ese momento, ya que fue tendencia en redes sociales durante todo el día siguiente y acaparó multitud de titulares. Ahora ha contado cómo vivió toda la polémica: "Yo mantuve una conversación con David Broncano y me sentí muy a gusto hablando con él. Dejamos cada uno nuestras posturas ideológicas claras y creo que el debate se produjo desde la humildad. Nos comportamos como dos personas tolerantes y yo creo que ese es el ejemplo que hay que seguir. Y el resto de las cosas que se vayan diciendo no me preocupan".

"La gente es libre de decir lo que quiera. El insulto es algo que no se va a erradicar y no me voy a entretener en ello. Mis fuentes de información no son las redes sociales y no me voy a meter en discusiones que no van a ningún lado", ha rematado Montero.

Además, ha asegurado que le "da igual" que haya gente que le llame en X extremista o radical, como sucedió tras esa polémica.