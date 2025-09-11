Broncano le dice a Pepa Bueno que Mariló Montero la llamó "sanchista" y su réplica es una lección

Este jueves 11 de septiembre la invitada estrella de La Revuelta ha sido la exdirectora de El País, Pepa Bueno, que ahora presenta Telediario 2 en TVE. Broncano la ha recibido y poco después le ha querido preguntar por unas declaraciones que la periodista Mariló Montero dijo sobre ella.

"Dijo que toda la programación—de TVE— está escorada hacia posiciones de izquierda, entre otras el telediario", le ha afirmado en primera instancia, antes de revelarle lo que dijo Montero.

"Me dijo que 'es buena periodista, pero es muy sanchista'", expresó Broncano. La reacción de Bueno fue inmediata, devolviéndole la pregunta a Broncano: "¿Y tú? ¿Eres sanchista?". Él, muy sincero, lo dejó muy claro: "Yo no me considero sanchista".

Al final, Bueno acabó respondiendo a la cuestión con otra pregunta: "¿Vamos a pasarnos la vida tratando de defendernos las etiquetas que nos ponen los demás? En el trabajo de los periodistas hay una ventaja enorme, enorme, enorme, que es público y se ve. El de todos, el tuyo y el que te critica. El público es inteligente, MUY inteligente".

"¿Podemos estar enredados en defendernos de las etiquetas que unos y otros nos ponen? ¿O nos concentramos en pasárnoslo bien? En mi caso también, me gusta mucho la información y hacerlo bien", ha añadido la presentadora.

Broncano también dio su punto de vista sobre la gente que no está interesada en comprobar lo que hacen "los profesionales" y recordó lo que se dijo el año pasado de La Revuelta: "Se pensaban que iba a ser un panfleto de un 'soviet' y si te has molestado en ver un programa verás que no".

"Si te has molestado en ver la entrevista que le hice al presidente del Gobierno la semana pasada, pues eso es lo que tienes que juzgar. Todo el mundo tiene aquí—en la cabeza— una mirada sobre el mundo, ideología, lo normal es que no te lo amputes para el trabajo", ha añadido Bueno.