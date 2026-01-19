Gorka Otxoa explica en una frase lo que provoca la extrema derecha en las nuevas generaciones 

El actor Gorka Otxoa se encuentra en un momento profesional pletórico después tanto del estreno de la serie Desaparecido como, por supuesto, del superéxito de Machos alfa, que ha lanzado ya su cuarta temporada en Netflix y ha anunciado que tiene una quinta rodada.

Para hablar de todo ello ha concedido una entrevista al diario El País en la que, entre otras cosas, ha respondido a si es difícil hacer ese humor de ese tipo de serie que está asentado en la realidad en un mundo tan polarizado como el actual.

"Vamos a peor en eso, pero yo esperaba más críticas desde ambos extremos. Me parece un milagro lo mínimo que es. A la gente muy machista y derechosa le flipa la serie. Y asociaciones feministas nos dicen que la usan en sus talleres de ejemplo", ha afirmado el actor vasco.

"Hay otros que se descojonarán, y que quizás ni habían oído la palabra micromachismo. Se les quedará, lo hablarán con sus colegas… y en la pareja se pegan codazos diciendo: 'Tú también lo haces'. Eso es la leche, un logro", ha proseguido contando Otxoa.

Además, ha asegurado que "si además de divertir, aprenden la deconstrucción de la masculinidad tóxica, metemos un golazo".

Los jóvenes y la extrema derecha

El actor también ha sido preguntado por lo que piensa de los incel, ese movimiento que Amnistía Internacional describe como "una comunidad en internet que combina frustración sexual, misoginia extrema y discursos de odio hacia las mujeres".

"Que hay parte de la sociedad que está muy mal de la cabeza. Y las redes ayudan. Se creen que la vida es esa, y no es una broma. Es muy peligroso. Su concepto de la mujer es terrible, y todas las mierdas mentales que cargan contra ellas", ha contestado.

Otxoa ha sentenciado que "el machismo es una de las cosas que más mata" y ha detallado que "mueren asesinadas decenas de mujeres en nombre de la superioridad machista y que muchas lo viven en su rutina, y hablar de eso está bien".

Ahí es cuando ha tenido que contestar a cómo lo ve en las nuevas generaciones. Así ha respondido: "Es preocupante. La extrema derecha polariza al maltratar a la mujer, al inmigrante, al pobre… y las redes sociales y bots lo acrecientan. Mucha gente se maleduca con ese tipo de gentuza, de líderes en las redes que son un peligro":

Datos de violencia de género

Tal y como se puede observar en los informes del Ministerio de Igualdad, estas son las víctimas mortales por violencia de género en España en la última década a manos de sus parejas y exparejas.