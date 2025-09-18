Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Al actor Gorka Otxoa le llueven los 'me gusta' con tres simples palabas tras la última de PP, Vox y Junts

Y una pregunta. 

Rodrigo Carretero
El actor Gorka Otxoa.GETTY

El actor Gorka Otxoa, uno de los protagonistas de la popular serie Machos Alfa, está recibiendo un aluvión de 'me gusta' gracias a tres palabras que ha publicado tras ver la última protagonizada por PP, Vox y Junts.

El intérprete ha reaccionado después de leer una información de la agencia EFE titulada: "El Congreso rechaza, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, crear una oficina anticorrupción".

"¿¿¿Por qué será…??? 🤔🤔🤔", ha dejado caer Otxoa en un mensaje que en poco más de 12 horas había superado los 7.000 'me gusta' y los 1.000 comentarios.

Todo ello al ver que el pleno del Congreso rechazase este martes con los votos en contra de PP, Vox y Junts la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción, lo que significa que la iniciativa decae al no seguir adelante su tramitación parlamentaria.

Es el segundo varapalo que sufre Sumar en el nuevo curso parlamentario tras prosperar la semana pasada el veto de PP, Vox y Junts al proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada laboral, una de las medidas estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

En esta ocasión, la proposición de ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción ha sido rechazada con los votos en contra del PP, Vox y Junts, mientras que socios de investidura de Pedro Sánchez como Podemos, ERC, PNV y Bildu han votado a favor junto a Sumar y el PSOE, aunque con reservas, sobre todo en el caso de la formación morada.

"Las derechas han votado en contra de la Oficina de Prevención de la Corrupción, lo cual es una muestra más de lo poco que les importa realmente afrontar la corrupción en España", ha declarado a los medios al finalizar la sesión la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 