Al actor Gorka Otxoa le llueven los 'me gusta' con tres simples palabas tras la última de PP, Vox y Junts

El actor Gorka Otxoa, uno de los protagonistas de la popular serie Machos Alfa, está recibiendo un aluvión de 'me gusta' gracias a tres palabras que ha publicado tras ver la última protagonizada por PP, Vox y Junts.

El intérprete ha reaccionado después de leer una información de la agencia EFE titulada: "El Congreso rechaza, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, crear una oficina anticorrupción".

"¿¿¿Por qué será…??? 🤔🤔🤔", ha dejado caer Otxoa en un mensaje que en poco más de 12 horas había superado los 7.000 'me gusta' y los 1.000 comentarios.

Todo ello al ver que el pleno del Congreso rechazase este martes con los votos en contra de PP, Vox y Junts la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción, lo que significa que la iniciativa decae al no seguir adelante su tramitación parlamentaria.

Es el segundo varapalo que sufre Sumar en el nuevo curso parlamentario tras prosperar la semana pasada el veto de PP, Vox y Junts al proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada laboral, una de las medidas estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

En esta ocasión, la proposición de ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción ha sido rechazada con los votos en contra del PP, Vox y Junts, mientras que socios de investidura de Pedro Sánchez como Podemos, ERC, PNV y Bildu han votado a favor junto a Sumar y el PSOE, aunque con reservas, sobre todo en el caso de la formación morada.

"Las derechas han votado en contra de la Oficina de Prevención de la Corrupción, lo cual es una muestra más de lo poco que les importa realmente afrontar la corrupción en España", ha declarado a los medios al finalizar la sesión la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero.