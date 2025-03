Guillermo Toledo recuerda cinco años después lo que pasó en este momento con Risto Mejide

El actor Guillermo Toledo ha ofrecido una entrevista en Noticias de Navarra sobre la obra de teatro 1936 en la que se ha acordado de la polémica entrevista que ofreció a Risto Mejide en Todo es Mentira, en noviembre de 2020.

Al ser preguntado sobre la falta de confianza que tiene en los medios de comunicación, el intérprete ha asegurado que "espero que la cosa mejore, pero me temo que la desconfianza en los medios de comunicación es bastante general".

"Los medios de comunicación optan por dos vías. Una, que es presionar a las periodistas para que digan lo que ellos quieren que digan, y la otra, que consiste en contratar a aquellas personas que ya saben de antemano que van a decir lo que ellos quieren que digan", ha indicado.

Acto seguido, Guillermo Toledo ha recordado lo que pasó con Risto Mejide en aquella entrevista. "Me acuerdo de una polémica que tuve con Risto Mejide, que me soltó ‘a mí nadie me dice lo que tengo que decir", ha recuperado.

"Y yo le respondí, ‘claro, es que tú eres de esos ejemplos en los que te contratan porque ya saben que tu discurso es el hegemónico y que no te vas a salir de esos márgenes que te proporciona quien te contrata", ha expresado.

"Lo triste, y conozco casos de amigos a los que les ha pasado, es que esos periodistas honestos, los de verdad, rigurosos, acaban siendo apartados en las redacciones", ha puntualizado.

Guillermo Toledo también ha hablado de algunos temas de actualidad y no ha dudado ni un segundo en pronunciarse sobre el polémico gesto de Elon Musk. "El fascismo puro y duro está creciendo nuevamente. Tenían en sus armarios la camisa azul, las camisas pardas alemanas, o las camisas negras fascistas, pero nunca se deshicieron de ellas. Es más, ahora se las están volviendo a poner. Y va Elon Musk no se corta y hace el saludo nazi en un acto que sabe que va a ver el planeta entero", ha expuesto.

Respecto a la obra que representa, 1936, ha defendido que "va de que no olvidemos nuestro pasado más reciente, pero, sobre todo, de que tenemos que estar alerta porque está aquí otra vez".