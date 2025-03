Hace un repaso de TODO lo que se nos viene encima en marzo y es para llevarse las manos a la cabeza

Sin duda hay meses más tranquilos y otros más movidos. Lo motivos son diferentes, pero de vez en cuando parecen concentrarse todos los grandes -y no tan grandes- acontecimiento en unos días y dejarnos exhaustos, antes incluso de que ocurran.

En esto se ha fijado el usuario de X @juanjtortosa, quien ha plasmaddo en la red social todo los que se nos viene encima este mes de marzo, y es para llevarse las manos a la cabeza, o al menos agobiarse un poco, según han respondido en multitud de comentarios.

"Leído por ahí: No sé si estamos preparados para un mes con 31 días, 5 fines de semana, un cambio de estación, un cambio de hora, un cambio de papa, una guerra interna dentro de la OTAN, una conmemoración del 11M, otra del covid y una semana de carnaval", ha escrito en la publicación.

Esta recopilación se ha viralizado en redes sociales y se ha llevado ya más de 3.000 me gusta. Como no podía ser de otra forma la publicació ha dado pie a multitud de respuestas y comentarios, entre los que muchos le han señalado que incluso falta por nombrar al 8M.

"Pues la verdad es que me había dado cuenta de tanto detalle de este mes de marzo, pero visto así, creo que son demasiadas novedades para un mes solo", comenta una usuaria de la red social. Otra, además, asegura: "Me he agotado solo con leerlo 🙃".