Hay mucha gente pidiendo que este cartel se coloque en todos los bares y restaurantes de España

España se está convirtiendo en los meses de verano en un país en el que es complicado vivir. Con temperaturas que rondan los 40 grados en muchos lugares cada vez más personas confiesan que no soportan ir por la calle a ciertas horas del día.

Esto también afecta al carácter, sobre todo cuando se duerme mal por el calor o se tiene que trabajar al sol. Pero los seres humanos no somos los únicos afectados: los animales también sufren los estragos de las altas temperaturas.

Por eso se ha aplaudido tanto el cartel que ha aparecido en un bar, que va dirigido a los dueños de los perros, y que dice: "Si tu perro tiene sed pídenos agua. Hace mucha calor. No te pediremos consumir".

"Todos los bares y restaurantes tendrían que tener este cartel", pide Soy Camarero en su perfil de X. Y como siempre, en los comentarios, se ha generado la polémica porque muchos piden que por qué no se extiende eso a los niños, por ejemplo.

"Siempre la gente con los niños sois unos putos pesados, eso queda ya implícito es obvio, no hay bares que te digan prohibido niños, los dueños de animales tienen que esperar a encontrar un local que te dejan entrar con el perro, es totalmente diferente", responde a eso una persona.

Otro dice sobre el mismo asunto: "Yo mínimo si me pillase de sopetón, haría como cuando he necesitado usar el wc, les compro el botellín de agua. Me parece un detallazo el cartel".