Hermann Tertsch llama "paleto ignorante" a Xabier Fortes y este no so se corta en devolvérsela
Hermann Tertsch llama "paleto ignorante" a Xabier Fortes y este no so se corta en devolvérsela

"Es toda una novedad...".

Juan De Codina
Fotomontaje de Hermann Tertsch y Xabier Fortes.
El periodista español Xabier Fortes, director y presentador de La noche en 24 horas, ha respondido a las palabras que le ha dedicado el eurodiputado por el partido de ultraderecha Vox Hermann Tertsch, quien le ha llamado "paleto ignorante" a través de la red social X, antes conocida como Twitter.

Todo empezó a raíz de una entrevista de Fortes en el canal 24 horas al escritor Juan Miguel Zunzunegui, autor de obras como Al día siguiente de la conquista o Falsificar la historia, cuyo trabajo se ha pasado en desafiar las narrativas históricas oficiales y promover una revaluación de la identidad cultural de los pueblos hispanohablantes.

Fortes, al inicio de la entrevista, comentaba que "las relaciones entre México y España, tras unos años convulsos, han entrado en una vía de cordialidad y entendimiento". El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pronunció que "hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy y lamentarlo, porque esa es parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla, ni olvidarla".

A Tertsch no parece haberle gustado la forma de conducir la entrevista y el debate de Fortes, por lo que directamente le ha atacado en un tuit: "Es muy admirable la infinita paciencia y buena educación de juan miguel Zunzunegui frente a las torpes peroratas del paleto ignorante, maniqueo y sectario que es el comisario rojo Fortes".

Horas después, Fortes le contestaba con una réplica de manual, acumulando más de 160.000 visualizaciones y miles de 'me gusta': "El que faltaba para completar el aquelarre ultra. No hay mayor elogio que los insultos de este botarate. Por cierto, es toda una novedad que Herr Hermann escriba un tuit tan temprano".

Algunos usuarios le han aplaudido por no callarse ante el comentario del eurodiputado de Vox: "Muy bien haces no callando". "Si está en tu contra es que algo estás haciendo bien", le han respondido algunos usuarios.

