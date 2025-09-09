Álvarez de Toledo pone el Canal 24H, escribe un tuit al ver a Xabier Fortes y él responde en directo sin cortarse un pelo

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha atacado este lunes al periodista Xavier Fortes, presentador del programa La Noche 24h, después de que este entrevistase en directo al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el canal 24 horas.

En concreto, Álvarez de Toledo ha puesto un tuit a través de su cuenta en la red social X (@cayetanaAT) desprestigiando al periodista, un ataque al que Fortes no ha dudado en recoger y contestar en pleno directo.

"Hacía tiempo que no veía #LaNoche24h. Acabo de hacerlo. @xabierforteses más sectario y servil al Gobierno que cualquier cosa que haya visto jamás. Peor que la peor TV3. Pagado con nuestros impuestos", ha escrito la portavoz adjunta del PP.

"Tenemos que concluir, ministro. Creo que va a haber, por lo que estamos chequeando, bastantes reacciones a esta entrevista. Vamos a escoger una al azar. Vamos a ver el tuit que ha puesto Cayetana Álvarez de Toledo, este tuit sobre la entrevista y el programa que hemos hecho", ha comenzado diciendo el presentador, al final de la entrevista con Bolaños.

"Más allá de Orión, le falto decir", ha bromeado Fortes al leer el tuit de la popular y llegar a la parte donde Álvarez de Toledo aseguraba que Fortes era "más sectario y servil al Gobierno que cualquier cosa que haya visto jamás".

"Bueno, señora Álvarez de Toledo, primero, más allá de que intente decir que no ve el programa habitualmente y que hoy es una excepción, yo quiero darle las gracias", le ha respondido el presentador, con educación, calma y mucha ironía.

"No hace falta que diga antes que no nos ve habitualmente, usted nos ve y nosotros estamos encantados de tenerla como fiel espectadora, señora Cayetana Álvarez de Toledo", ha proseguido Fortes.

"Y desde luego debe ser que a lo mejor hay un audímetro en su casa, porque como llevamos dos años subiendo la audiencia, a lo mejor es que su fidelidad a este programa está ayudando a que tenga más datos de audiencia", ha expuesto el periodista.

"Y luego ya, a mayores, ya que es una fiel espectadora de La Noche, y yo se lo agradezco, está invitada usted a este programa. Hace ya más de tres años que ningún dirigente de Génova viene aquí y estaría bien que alguien de su partido viniese aquí, ya no solo por la televisión pública, sino por la propia audiencia", ha solicitado el presentador.

"Ustedes tienen, el Partido Popular, muchos votantes que nos ven. Estaría bien que vinieran aquí y dieran explicaciones o se sometieran a una entrevista como la que se ha sometido el ministro. Pero, insisto, lo que la felicito es en su buen gusto, por ver habitualmente La Noche en 24 horas", ha reiterado el periodista.

"Es una reacción más que hemos encontrado, seguro que habrá más. Habrá alguien que le guste la entrevista y el programa, pero parece que a Cayetana Álvarez de Toledo no le gusta mucho, señor ministro", le ha dicho Fortes a Bolaños tras su alegato.

"No suele gustarle nada de lo que yo hago y así lo manifiesta habitualmente, pero yo le digo una cosa: encantado. El día que le guste es que estaremos haciendo las cosas mal", ha respondido el ministro.

"En cualquier caso, insisto en que primero, señora Álvarez de Toledo, tiene este programa, si quiere venir aquí, y luego que encantados, de verdad, encantados de que nos vea fielmente cada noche", ha concluido Fortes.

Una respuesta pública que no ha pasado desapercibida para la política popular, quien tampoco ha dudado en responder rápidamente a través de su cuenta de X: "Gracias por la invitación, @xabierfortes. Pero prefiero que me entreviste un periodista".