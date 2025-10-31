Xabier Fortes provoca la carcajada de la sala por el sutil comentario sobre las gafas de Pedro Sánchez

Xabier Fortes y Pedro Sánchez en el Día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas del Golpe Militar, la Guerra Civil y la Dictadura.

Este viernes se ha llevado a cabo el acto con motivo del 'Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura' en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido un día después de la Comisión de Investigación por el 'Caso Koldo', dejando muchas reacciones por el uso de sus gafas de cerca.

Como no podía ser, Xabier Fortes ha arrasado por su sutil sobra sobre las gafas del presidente del Ejecutivo. El periodista y presentador de La Noche en el Canal 24 horas ha conducido todo el homenaje y en la clausura del acto ha bromeado con Sánchez justo cuando iba a presentar un coro que iba a interpretar la canción Mi querida España, de Cecilia.

"Vamos a escuchar una canción que conocen muy bien todos ustedes, que es Mi querida España. Si alguno de ustedes quiere sumarse, lo tienen muy fácil, porque les hemos dejado no la partitura, que se la conocían de memoria, pero sí la letra", ha expresado Fortes.

"O sea, que ya saben, les dejamos y el que quiera, que se anime", ha añadido. Ha sido justo después cuando se ha dirigido al propio Sánchez y le ha bromeado: "¿Con gafas, presidente, o sin gafas?". En el vídeo publicado por el diario El País se ha escuchado la carcajada de muchos de los asistentes al acto.

Unas gafas de unos 250 euros, según la tienda oficial

Este jueves uno de los detalles más comentados de la Comisión de Investigación fueron las gafas para leer de cerca del presidente del Gobierno. Tanto fue así que fue él mismo quien aclaró toda duda con un tuit que ya supera los 16.000 'me gusta'.

La tienda 'GafasVintage' fue la encargada de venderle las gafas a Sánchez: "Aclarando el tema del día, las gafas son unas Dior Monsieur vintage que le vendimos hace unos 5 años. El precio de la montura ronda los 250 euros y, a juzgar por las imágenes, las gafas se mantienen como nuevas. Por eso todos los medios de comunicación se han creído que las estrena hoy".