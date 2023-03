Lo que hace el hombre de verde está enamorando a todo el mundo en Tik Tok

El músico callejero @ValienteFolk ha enamorado a todo Tik Tok con la difusión de lo que le ocurrió mientras tocaba el violín en una vía. "En la calle te encuentras al público más agradecido de todos", acaba diciendo en la publicación.

Al principio pide que la gente se fije en un hombre de verde que está paseando a su perro y pasa por delante de él dejándole algunas monedas. Parece que no va a prestar mucha más atención al músico.

Sin embargo, cuando ya se había alejado unos metros, el artista cambia de canción de Pau Casals y algo se le mueve dentro. Se gira y vuelve hacia el músico visiblemente emocionado.

"A mí me has tocado", le confiesa cuando llega a su altura. Entonces, se agacha y deja un billete en la funda del instrumento. El vídeo, desde que lo publicara @valientefolk ya lleva más de 28.000 me gusta.