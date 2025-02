Horas después de los Goya, cientos y cientos de reacciones a lo que dice Macarena Gómez sobre Karla Sofía Gascón

La actriz Macarena Gómez ha hablado sobre la polémica de los antiguos tuits publicados por la actriz Karla Sofía Gascón en la red social X, que han dado para hablar durante semanas, terminando con su ausencia en los Premios Goya 2025.

Ha sido durante la alfombra roja, antes de que iniciara la gala, que terminó dando una sorpresa justo al final al nombrar, por primera vez en la historia de estos galardones, el Goya a Mejor Película 'ex aequo' para La Infiltrada y El 47. Todo lo que ha mencionado ha sido fiel a su estilo.

"Yo no he leído sus tuits, yo me he enterado de toda la polémica que ha surgido, pero nunca he leído nada de lo que ha dicho, ha dejado de decir, ni en tuits, ni en Instagram", ha advertido en primera instancia el ser preguntada. Después, ha revelado que, pensando el día anterior sobre qué contestaría sobre ese tema en los Premios Goya, sacó una teoría, junto a su marido, "más sencilla que todo eso".

"En la obra el arte ha de trascender al artista o al personaje, siempre digo que si tú vas a ver la Capilla Sixtina o La última cena, que es de las obras más maravillosas del mundo e históricas, luego no juzgas al artista, a Leonardo da Vinci, quien estuvo detrás de ello", ha explicado la actriz.

Por lo tanto, ha querido concluir reiterando una vez más que se debe separar "el arte del artista". Sus palabras han provocado cientos de reacciones, especialmente en X, con todo tipo de opiniones: "Siempre teniendo la peor opinión posible de absolutamente todo". "Pero una cosa... En el arte hay mucho de los artistas, no son cosas separadas", reaccionó la usuaria @Celia_Medes.