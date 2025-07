Ignatius Farray explica, a su manera, por qué Pedro Sánchez sigue gobernando España

Anadolu via Getty Images

Ignatius Farray se está convirtiendo en un filósofo de la actualidad de España. Sin esconder su tendencia hacia la izquierda, el cómico canario está analizando la situación de España.

Con sus mensajes en X, Ignatius ha ido desgranando con su ironía y su sentido del humor qué está pasando en el país y se ha centrado ahora concretamente en lo que está ocurriendo en Torre Pacheco.

La localidad murciana se ha convertido en el epicentro de la actualidad después de que numerosos grupos de ultraderecha se hayan desplazado allí para "cazar" a inmigrantes marroquís después de la agresión a un hombre.

"La ultraderecha se ha expresado en Torre Pacheco, en Paiporta y en Ferraz de una manera tan lerda y cafre que, cada vez que lo hace, beneficia a Pedro Sánchez…", ha escrito.

Y ha añadido, en referencia a una frase de Aznar diciendo "el que no pueda hacer que haga": "Si la frase de Aznar hubiera sido 'El que pueda no hacer, que no haga', hace tiempo que la derecha estaría en el poder".