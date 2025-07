Torre Pacheco se parapeta en el miedo: “Queremos la paz”

Antes de que se haga de noche, la localidad murciana de Torre Pacheco se parece más a un desierto que a una ciudad de unos 40.000 habitantes. Persianas bajadas, calles medio vacías y un cordón policial que marca los límites del barrio de San Antonio, convertido los últimos cuatro días en el epicentro de los disturbios alentados por grupos de ultraderecha que, en plataformas como Telegram o a través de las redes sociales, organizan "cacerías" del inmigrante en un municipio que tiene alrededor de un 30% de población extranjera. Sin embargo, también este lunes, el despliegue de seguridad no ha sido suficiente.

A medianoche, cerca de 50 jóvenes, algunos con el rostro cubierto, se ha concentrado en un descampado y han lanzado botellas de cristal a los agentes de la Guardia Civil, que ha respondido con cargas y pelotas de goma, hasta que el grupo se ha replegado por las callejuelas del barrio, bajo la vigilancia de los drones y grupos de patrullas. No ha habido heridos ni detenidos, pero la tensión en Torre Pacheco sigue sin apagarse.

Las escenas se repiten desde que el pasado miércoles un vecino de 68 años recibiera una brutal paliza cuando paseaba junto al cementerio de la localidad murciana. La agresión, que grupos de ultraderecha han aprovechado para incendiar esta ciudad de unos 40.000 habitantes, avivando el odio con discursos xenófobos y la organización de "cacerías" a los inmigrantes, ya tiene los tres jóvenes de origen magrebí implicados, detenidos. El último, arrestado este lunes por la tarde en Errenteria, cuando intentaba huir a Francia.

El balance provisional de los disturbios deja hasta ahora diez detenidos —tres por la agresión y siete más por delitos de odio, lesiones y desórdenes públicos—, 80 identificados y una treintena de sanciones. La mayoría de los implicados en los altercados ha llegado desde fuera de la Región de Murcia. “Seguimos trabajando para proteger la convivencia y la seguridad de todos los vecinos de Torre Pacheco. No vamos a permitir que grupos radicales, ajenos al municipio, pongan en riesgo la paz social”, ha escrito en redes la delegada del Gobierno, Mariola Guevara.

La misma tarde del lunes, varios imanes salieron a la calle para pedir a los jóvenes que regresaran a casa. Lo hicieron en pleno barrio de San Antonio, con permiso de la Guardia Civil, temiendo que la llegada de grupos ultras acabara en un enfrentamiento abierto. “Queremos la paz. Volved a casa para evitar conflictos. Esta noche pueden venir personas que solo buscan lío y no queremos que pase nada”, les pidieron, en un intento por frenar la escalada de tensión que vive la localidad desde el pasado miércoles.

“Esto ya no es nuestro pueblo”



De día, Torre Pacheco aparenta normalidad. Las tiendas regentadas por ciudadanos marroquíes en San Antonio abren con normalidad, los bares sirven cafés y los periodistas toman posiciones. Pero la calma es frágil. “Estamos horrorizados porque la tranquilidad se va al garete en cuanto se hace de noche”, declara Hanza, vecino de origen magrebí, en declaraciones recogidas por la Agencia EFE. Asegura que los disturbios han sido provocados por “grupos nazis movilizados desde fuera de la Región de Murcia”.

Abdel, otro residente, coincide: “Mi familia tiene miedo. No se puede salir. La policía no da abasto y algunos se echan atrás”. También Abdelaziz, que lleva más de una década en la localidad y trabaja como autónomo, lamenta: “Estamos muy mal. Tenemos miedo por nuestros hijos, nuestros mayores. En un país democrático no se puede tolerar esto”.

Una vecina, entrevistada por Europa Press, lanza un reproche directo a las instituciones: “Los gobiernos tenían que haber actuado antes. Esto se veía venir. Han dejado entrar a todo el mundo al pueblo y ahora pasa lo que pasa: coches rotos, peleas y miedo”. Otro vecino denuncia la falta de presencia policial y lo que considera una gestión tardía: “Hace falta policía andando por las calles. Que se vea. Que actúe”.

También una inmigrante relata a Europa Press el impacto en su familia: “A mi niña pequeña, pues la noche no duerme. Estamos fatal. Tengo miedo de que le pase lo mismo que al señor mayor”.

Torre Pacheco, municipio agrícola del Campo de Cartagena con unos 40.000 habitantes, tiene alrededor de un 30% de población extranjera, en su mayoría del norte de África. El Ayuntamiento ha mantenido reuniones con Delegación del Gobierno para ajustar el dispositivo de seguridad, que ahora cuenta con 90 guardias civiles y se reforzará con 45 más.

Un conflicto convertido en campo de batalla política



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el primero en tomar posición pública tras los altercados. “España es un país de derechos, no de odio. El racismo es incompatible con la democracia”, ha escrito en redes sociales. Ha pedido “alzar la voz, actuar con firmeza y defender los valores que nos unen” para frenar el auge de la violencia xenófoba.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado a Vox como responsable de alentar los disturbios con sus discursos de “inmigración criminal” que “roba la paz y la prosperidad”. Ha denunciado que “grupos organizados” han intentado acceder al pueblo en vehículos con palos y defensas, e insiste en reforzar el dispositivo ante los “días calientes” convocados en redes sociales.

Desde Vox, Santiago Abascal ha redoblado el tono y ha exigido la “deportación de todos los inmigrantes ilegales y también de los legales que vengan a delinquir”. Podemos ha anunciado que denunciará a cargos del partido ultra por incitación a la violencia, y desde Sumar se ha reclamado investigar “el vínculo directo entre los discursos de odio de Vox y los episodios de violencia”.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de “dejación de funciones” y ha ironizado con que “es imposible solucionar los problemas de Torre Pacheco desde Wimbledon”, en referencia al viaje de Marlaska al torneo el domingo. Isabel Díaz Ayuso ha ido más allá y ha responsabilizado directamente al Ejecutivo de los incidentes: “Cuando gobierna la izquierda, la inseguridad ciudadana crece”.