Imanol Arias pide perdón a los trabajadores de TVE: "Hay noches en las que te viene a ver el diablo"

Imanol Arias ha vuelto a TVE después de decir en 2022 que no volvería a hacerlo. Marc Giró ha sido el encargado de romper la promesa que hizo el protagonista de Cuéntame en una entrevista en Tele Bilbao.

Allí, Arias criticó la labor de algunos trabajadores de la cadena y se preguntó que por qué no publican los sueldos de "los de dentro que no hacen nada" y sí publicaban lo que cobraba él por capítulo.

En la misma entrevista actor aseguró que un miembro del Consejo de Administración de RTVE presionó para cerrar la serie tras narrar la historia de Narcís Serra, en los inicios de la serie.

Ya en la charla con Giró, donde también estaba también María Barranco, ha dicho que "Cuéntame es uno de los mejores trabajos que he hecho en mi vida".

"Que por cierto. Hay que decir una cosa, has vuelto a Televisión Española, es la primera vez que Imanol Arias vuelve a TVE después de Cuéntame, ¡Bienvenido!", le ha dicho con alegría Giró.

"Tengo que decir también, para los trabajadores de la casa, que rompí mi promesa y que vuelvo a pedirles disculpas por el exabrupto de aquella noche", ha dicho en referencia a las malas palabras que dedicó a los empleados la casa en la que estuvo durante más de 20 años.

"Hay noches en las que te viene a ver el diablo y uno dice lo que quiere decir pero mal dicho. Disculpas a todos a los que se sintieron mal", ha dicho de nuevo, llevándose un aplauso de perdón del público.

"Te digo una cosa, te lo digo como espectador. El día que se acabó Cuéntame yo me cagué en todo el Consejo de Redacción de la RTVE del primero al último porque eso fue una injusticia", ha dicho Marc Giró para rematar la entrevista.