Iñaki Gabilondo tiene muy claro qué harían los jóvenes que añoran el franquismo si vivieran 15 días en aquella época

El periodista Iñaki Gabilondo, doctor honoris causa de varias universidades españolas y Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes entre otros numerosos galardones, ha señalado sin dudar qué harían, en su opinión, los jóvenes que alaban el franquismo si tuvieran que vivir 15 días en aquella época.

"Las generaciones no heredan la sabiduría adquirida por la generación anterior, igual que un niño no aprende que el fuego quema porque se lo expliques, sino cuando acerca su mano y siente el calor", afirma Gabilondo en una entrevista en El Periódico en la que le preguntan por los últimos datos del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), que reflejan que un 19% de los jóvenes españoles considera que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

"A los jóvenes de hoy no les gusta lo que ven e impugnan el sistema, y lo hacen abrazando discursos que suenan fuertes, claros y agresivos, pero sin pararse a pensar si sirven para solucionar sus problemas", avisa Gabilondo.

En opinión del periodista, "una dictadura no solo va de que no haya partidos políticos, va de que no puedes ver la película que quieres ver, no puedes sentir lo que sientes, no puedes creer en lo que crees, no puedes decir lo que quieres decir, no puedes amar a quien quieres amar…".

"Acabarían tirándose por un puente"

Por eso, remata sin dudar: "Si esos jóvenes vivieran 15 días en una dictadura como la de Franco, no aguantarían, acabarían tirándose por un puente".

Otra de las caras conocidas que ha hablado recientemente sobre el franquismo y los jóvenes ha sido el actor Juan Diego Botto, quien ha puesto el ejemplo de su hija.

"Tengo una hija de 16 años. Le pregunté: '¿Cómo te ves con 25 años?'. Y me dijo, sin ningún tipo de ironía: 'Pues imagino que no podré estar trabajando de lo que he estudiado, imagino que mi sueldo será precario, tendré que compartir piso porque no tendré dinero para pagarme un piso para vivir yo sola", ha explicado Botto en una entrevista en Al Cielo con ella, el programa de TVE que presenta Henar Álvarez.

"La juventud no es distinta del resto de la sociedad"

El actor ha insistido que el futuro que su hija visualiza "es un futuro precario": "Les hemos dejado una situación muy complicada y, sin embargo, creo que es una juventud que tiene las cosas en muchos aspectos más claras de lo que lo teníamos nosotros".

"Los de 50 años solemos descargar nuestras culpas en los jóvenes: 'Es que esta juventud se ha vuelto conservadora'. Vamos a ver, la juventud no es distinta del resto de la sociedad".

"Cuando hay un 16 o un 18% de personas que reivindican el franquismo, pues hay una correlación entre la gente más joven. Pero eso es responsabilidad de mucha gente y, entre otras, de no haber enseñado en los colegios lo que fue la dictadura franquista", ha subrayado.