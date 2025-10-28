Un prestigioso historiador da una preocupante explicación a por qué el 19% de los jóvenes cree que el franquismo fue bueno

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, ha dado una posible (y preocupante) explicación a por qué un 19% de los jóvenes españoles considera que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

Son datos extraídos del último informe del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), que refleja que ese porcentaje sube al 21,3% de los españoles en general y que apunta también que para el 65,5% los años de la dictadura fueron "malos o muy malos". El punto medio de lo "regular" es del 6,1%.

Casanova, que precisamente estos días presenta su último libro, titulado Franco, ha señalado al respecto que él suele ir "a muchos institutos" y que "en realidad lo que está funcionando es la desmemoria".

En una entrevista en Faro de Vigo, el experto es rotundo: "Hace muchísimo tiempo, sobre todo en los últimos años, que hay gente en el mundo, no solo en España, que señala a todos estos tiranos -y Franco lo era- como modernizadores; y han tratado de convencer de que esa tiranía no era tal, que eso era un invento, sino que funcionaron y ayudaron a las clases populares".

"No dependen solo de los institutos"

"Han vendido y han manipulado para dar esa otra imagen de los tiranos y eso cuando ha llegado la ultraderecha en todo el mundo, porque está pasando en Estados Unidos, en España, en Italia, Holanda etc, ese fenómeno ha saltado por los aires y nos hemos encontrado con unos jóvenes en los que creíamos que la educación era lo fundamental, pero resulta que esos jóvenes no dependen solo de lo que les explican en los institutos, sino de las redes sociales, de populistas… Y por ahí van las cosas", alerta.

Julián Casanova suele contraponer los hechos históricos con las opiniones de cada uno y, en este sentido, fue muy recordada la respuesta que le dio a Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, cuando justificó el golpe de Estado de Francisco Franco y culpó al PSOE de la Guerra Civil.

Casanova criticó que "poner a la República en una especie de situación inestable en la que ya todo estaba decidido para el golpe de Estado es olvidar la verdadera historia".

"Una falta el respeto al conocimiento histórico"

"Y la verdadera historia es que el golpe de Estado es quien derriba la República. Este es un tema que se estudia en las escuelas de muy diversas formas. No hay nadie que esté adoctrinando en estos momentos sobre la República", subrayó.

El catedrático explicó que "lo que se estudia es la verdadera diversidad, el conflicto, las insurrecciones, cómo sustituyeron las armas a la política: "Y, sin embargo, hay gente que cree que la República es un preámbulo de la guerra, que causa la guerra y que en el fondo legitima el golpe de Estado".

"Esta visión política que la he escuchado estos días en política y políticos españoles, esta visión que vi en Esperanza Aguirre, me parece que es una falta de respeto al conocimiento histórico", insistió.