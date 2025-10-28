Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un prestigioso historiador da una preocupante explicación a por qué el 19% de los jóvenes cree que el franquismo fue bueno
Virales

Virales

Un prestigioso historiador da una preocupante explicación a por qué el 19% de los jóvenes cree que el franquismo fue bueno

Los datos del CIS siguen siendo motivo de estudio y preocupación. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El dictador Francisco Franco y, de fondo, un telón rojo.Getty Images

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, ha dado una posible (y preocupante) explicación a por qué un 19% de los jóvenes españoles considera que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

Son datos extraídos del último informe del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), que refleja que ese porcentaje sube al 21,3% de los españoles en general y que apunta también que para el 65,5% los años de la dictadura fueron "malos o muy malos". El punto medio de lo "regular" es del 6,1%.

Casanova, que precisamente estos días presenta su último libro, titulado Franco, ha señalado al respecto que él suele ir "a muchos institutos" y que "en realidad lo que está funcionando es la desmemoria". 

En una entrevista en Faro de Vigo, el experto es rotundo: "Hace muchísimo tiempo, sobre todo en los últimos años, que hay gente en el mundo, no solo en España, que señala a todos estos tiranos -y Franco lo era- como modernizadores; y han tratado de convencer de que esa tiranía no era tal, que eso era un invento, sino que funcionaron y ayudaron a las clases populares". 

"No dependen solo de los institutos" 

"Han vendido y han manipulado para dar esa otra imagen de los tiranos y eso cuando ha llegado la ultraderecha en todo el mundo, porque está pasando en Estados Unidos, en España, en Italia, Holanda etc, ese fenómeno ha saltado por los aires y nos hemos encontrado con unos jóvenes en los que creíamos que la educación era lo fundamental, pero resulta que esos jóvenes no dependen solo de lo que les explican en los institutos, sino de las redes sociales, de populistas… Y por ahí van las cosas", alerta. 

Julián Casanova suele contraponer los hechos históricos con las opiniones de cada uno y, en este sentido, fue muy recordada la respuesta que le dio a Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, cuando justificó el golpe de Estado de Francisco Franco y culpó al PSOE de la Guerra Civil.

Casanova criticó que "poner a la República en una especie de situación inestable en la que ya todo estaba decidido para el golpe de Estado es olvidar la verdadera historia".

"Una falta el respeto al conocimiento histórico"

"Y la verdadera historia es que el golpe de Estado es quien derriba la República. Este es un tema que se estudia en las escuelas de muy diversas formas. No hay nadie que esté adoctrinando en estos momentos sobre la República", subrayó.

El catedrático explicó que "lo que se estudia es la verdadera diversidad, el conflicto, las insurrecciones, cómo sustituyeron las armas a la política: "Y, sin embargo, hay gente que cree que la República es un preámbulo de la guerra, que causa la guerra y que en el fondo legitima el golpe de Estado".

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

"Esta visión política que la he escuchado estos días en política y políticos españoles, esta visión que vi en Esperanza Aguirre, me parece que es una falta de respeto al conocimiento histórico", insistió.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco