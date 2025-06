Inés Hernand habla de María Pombo en TVE y ella, para sorpresa de muchos, acaba respondiendo en público

Por primera vez en mucho tiempo, María Pombo ha entrado al trapo en lo que se podría denominar en redes "un salseo". La presentadora de La familia de la tele, Inés Hernand, habló en el programa de su relación con la influencer.

Contó Hernand que Pombo la bloqueó de Instagram por reírse de una parodia de Victoria Martín donde imitaba el estilo de vida de la familia Pombo. De hecho, en una entrega de premios Pombo no saludó a Hernand, que era la presentadora, por este mismo motivo.

Tras estas palabras, María Pombo ha respondido en TikTok a Inés Hernand: "Lo que no puede ser es que la gente tenga la 'valentía' de mofarse de una persona simplemente por pensar diferente y que luego pretendan que se les de la mano en público para la foto".

Y ha proseguido: "Lo siento pero no va a pasar ni en unos premios con cámaras delante ni en la calle a solas:) La clase no es poner buena cara en un evento porque te pagan y luego faltar de todas las maneras posibles, la clase es respetar y no meterse donde a una no la llaman".

La propia Inés Hernand ha respondido a las palabras de María Pombo haciendo varios matices: "A lo que llamas 'valentía' es a reírme de un sketch de humor que hicieron parodiando tu lifestyle como personaje público, al igual que nos hemos reído con la Hora Chanante y Joaquín Reyes imitando a Madonna o a Kasparov".

"Ciertamente y aunque no me signifique o identifique con tu forma de pensar o vivir (ni tú con la mía), jamás he faltado de todas las maneras posibles como dices, es más, no he faltado de ninguna de las formas, manteniendo cordialidad, porque para mí es la base de la convivencia", ha proseguido.

Para acabar ha señalado: "Dicho lo cual, me paguen o no, seguiré ofreciéndote una mirada o una sonrisa amable porque la vida es muy larga, aunque para ti resulte transparente.

Aprovecho para recomendarte una lectura: la parábola del siervo impío, donde San Mateo ilustra el peligro de no perdonar. Feliz día!".