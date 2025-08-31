Intenta encargar por WhatsApp que le hagan una mesa: la conversación con el carpintero es una cruz

El tuitero Josep (@santamarinajose) ha subido a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una imagen de la surrealista conversación que ha tenido por WhatsApp con un carpintero.

"El éxito de mi conversación con el carpintero", ha publicado el usuario con un emoticono de pulgar hacia arriba, en tono irónico, justo antes de adjuntar la captura de pantalla de la conversación.

"Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José, me pasó tu contacto [nombre tachado], que es mi hermana. Quería saber si podía encargarte una mesa", ha comenzado diciéndole Josep para iniciar la conversación.

"¿Con mucho apuro?", le ha preguntado el carpintero, a lo que el usuario ha respondido: "Lo que vos me digas que tarda. Y ahí te digo", según se puede leer en la captura de pantalla.

"Octubre", le ha contestado de manera escueta el profesional, sin dar más detalles, lo que ha hecho que que el potencial cliente le pida un poco más de precisión.

"¿1ro de octubre? Te digo lo que necesitaría y me decís opciones y presupuesto", le ha repreguntado Josep, añadiendo que lo que él quiere es "una mesa de madera de 155 x 55, si es posible con pata única en el centro".

Una petición a la que el carpintero le ha vuelto a responder con sequedad: "No las hago". "¿Por el tamaño o la pata única?", ha preguntado el tuitero, sin dejar que la antipatía del artesano le frene.

"Por la pata", ha respondido el carpintero, que no parece ponerle mucho interés a hacerse con este nuevo cliente. Aún así, incansable, el usuario ha insistido: "Okey, ¿y de cuatro patas cuánto saldría?", a lo que el carpintero ha sentenciado y finalizado la conversación con un "Prefiero no hacerla".

Una conversación que pese a haber acabado con la paciencia del tuitero, ha hecho estallar las risas entre los usuarios de la red social, llegando a superar los 4,4 millones de visualizaciones y los 102.000 'me gustas'.