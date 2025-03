Intenta pasar la ITV por cuarta vez, paga 400 euros y el informe final del mecánico es para llorar

Rebecca Graham, la tiktoker que está dando más guerra que un Seat Panda en cuesta, ha vuelto a intentar pasar la ITV con su coche. Y digo "intentar" porque, al cuarto intento, el vehículo sigue empeñado en no colaborar. La joven ya se ha gastado 400 euros en reparaciones, pero su coche, más cabezón que un burro con resaca, sigue sin pasar la prueba.

"Bueno, chavales, hoy va a ser la cuarta vez que intento pasar la ITV de mi coche, ¿vale? No me pasa y estoy cansada", dice Rebecca en su vídeo, que ya han visto casi 250.000 personas. Y no es para menos, porque la historia tiene de todo: drama, frustración y unos humos que podrían competir con los de una fábrica de carbón.

El problema, como no podía ser de otra manera, son los humos. "Son los putos humos esos. ¿Por qué sale humo?", se pregunta Rebecca, mirando su coche como si fuera un traidor. Y es que, mientras los demás vehículos de la ITV parecen recién salidos del concesionario, el suyo "es más viejo que mi padre", confiesa. Con 84.250 kilómetros a sus espaldas, el coche parece estar más cerca del desguace que de la carretera.

Durante la inspección, Rebecca sigue las instrucciones del técnico al pie de la letra: "Manténlo a 3.000 vueltas. A la derecha. Vale, ahí va". Pero el coche, fiel a su estilo, decide no pasar. "Hostia, tío, estoy tan cabreada, tío. No pasa la puta ITV", suelta Rebecca, que ya está a punto de mandar el coche a paseo.

Su mecánico, en un último intento por salvar la situación, le ha recomendado probar suerte en otra ITV, revolucionando el coche por la autopista para ver si así se le quitan las ganas de echar humo. Pero Rebecca no se hace ilusiones: "Es que no me va a pasar… Yo tengo ganas de llorar, eh. Ahora mismo lloraría".

Los seguidores de Rebecca no han tardado en reaccionar. Uno le sugiere: "Reina, yo tengo un corsa del 2003 que tampoco me pasaba por los humos, venden un líquido que 'engaña' y llevo varios años pasando sin problema". Otro, más práctico, le dice: "Lo que no es normal es que te gastes 400€ en el taller y no te vuelve a pasar la ITV, no cambies de ITV, cambia de taller".

Mientras tanto, Rebecca sigue dándole vueltas al asunto, aunque no descarta la opción más drástica: "O sea, dejo el coche aquí y le digo: 'Mira, ¿sabes lo que te digo? Que te lo quedes, que no lo quiero'". Por ahora, la batalla entre la tiktoker y su coche continúa. Todo apunta a que esta historia no va a tener final feliz. Al menos, no sin unos cuantos humos.