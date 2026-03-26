James Rhodes ofrece ayuda a Noelia Castillo antes de su eutanasia: "Si por algún milagro estás leyendo esto, te ruego que te pongas en contacto conmigo"
El pianista lo ha compartido en sus redes sociales.
Noelia Castillo tiene 25 años y quiere acabar con su vida mediante el uso de la eutanasia. Fue víctima en 2022 de una agresión sexual múltiple y las consecuencias psicológicas derivadas de ese episodio desembocaron en un intento de suicidio meses después. Sobrevivió, pero con secuelas irreversibles: una paraplejia completa y dolores físicos crónicos.
En 2024 inició formalmente la solicitud de eutanasia al amparo de la legislación española. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña aprobó su petición tras verificar que cumplía los requisitos: capacidad de decisión, reiteración de la voluntad y padecimiento grave e incurable.
Ahora, su caso está dando la vuelta a España y el pianista James Rhodes ha querido lanzar un último mensaje de ayuda.
"Dado que la madre de Noelia leyó uno de los mensajes que le envié ayer en la televisión, me pareció apropiado compartirlo aquí. Noelia, si por algún milagro estás leyendo esto, te ruego que te pongas en contacto conmigo (tus padres y su abogado tienen mis datos)", ha escrito.
Y ha añadido: "Esto no tiene nada que ver con religión ni política, con tu familia ni tus finanzas. No me atrevería a decirte que tu decisión (y es enteramente tuya) es incorrecta. Simplemente se trata de proporcionarte algunas herramientas que puedan ayudarte a tomar una decisión tan permanente y definitiva desde un lugar de relativa tranquilidad en lugar de un dolor físico y emocional extremo".
"Ambos compartimos muchas similitudes y yo también he dedicado mucho tiempo a investigar formas legales y no tan legales de terminar con mi vida. Ese tiempo ahora parece un mundo aparte. Quiero decirte que cubriré todos los gastos de la mejor atención médica y psicológica durante el tiempo que necesites hasta que te sientas capaz de tomar esta decisión desde un lugar un poco más tranquilo", ha añadido.
Y ha sentenciado con un mensaje de esperanza: "Te prometo que es posible. Y te pido que seas valiente una última vez y esperes un poquito más para ver con tus propios ojos si existe otra opción. Estoy aquí cuando quieras querida. Si no creyera al 100% que hay un camino a seguir, no estaría escribiendo esto. Con amor, James".