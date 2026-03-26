Del juzgado a Estrasburgo: así ha sido el largo camino legal hacia la eutanasia de Noelia

El caso de Noelia Castillo (25 años) se ha convertido en uno de los más prolongados y judicializados desde la entrada en vigor de la ley de eutanasia en España, en 2021. Su historia combina un contexto de violencia previa, un deterioro físico irreversible y un proceso legal que ha atravesado todas las instancias posibles, desde juzgados ordinarios hasta tribunales europeos.

Noelia Castillo, de 25 años, fue víctima en 2022 de una agresión sexual múltiple. Las consecuencias psicológicas derivadas de ese episodio desembocaron en un intento de suicidio meses después. Sobrevivió, pero con secuelas irreversibles: una paraplejia completa y dolores físicos crónicos.

Desde entonces, su situación combinó sufrimiento físico persistente con un cuadro psicológico grave. En 2024 inició formalmente la solicitud de eutanasia al amparo de la legislación española. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña aprobó su petición tras verificar que cumplía los requisitos: capacidad de decisión, reiteración de la voluntad y padecimiento grave e incurable.

Primer bloqueo debido al recurso de su padre

Sin embargo, el proceso quedó bloqueado en verano de 2024, cuando su padre —con el respaldo de la Fundación Abogados Cristianos— recurrió judicialmente la decisión. Un juzgado contencioso-administrativo llegó a suspender cautelarmente la eutanasia apenas un día antes de su ejecución prevista en agosto de ese año.

A partir de ese momento se inicia una larga cronología judicial. En marzo de 2025, la magistrada competente levantó la suspensión y avaló el derecho de Noelia a recibir la eutanasia, subrayando que era mayor de edad y con capacidad plena para decidir.

El caso fue recurrido posteriormente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en septiembre de 2025 ratificó la sentencia favorable a Noelia.

Tras esta decisión, el padre interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El 21 de enero de 2026, el Supremo decidió no admitirlo a trámite, consolidando así las resoluciones anteriores y avalando definitivamente el procedimiento desde el punto de vista jurídico ordinario.

Estrasburgo da la razón a Noelia definitivamente

Lejos de cerrarse, el proceso continuó en el Tribunal Constitucional. El padre presentó un recurso de amparo el 16 de febrero de 2026, alegando vulneración de derechos fundamentales. Cuatro días después, el Constitucional lo rechazó por unanimidad, descartando cualquier irregularidad en el procedimiento.

Agotada la vía nacional, el caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Allí se solicitó una medida cautelar para paralizar la eutanasia. El tribunal de Estrasburgo rechazó esta petición el 10 de marzo de 2026, lo que en la práctica eliminó el último obstáculo jurídico.

Durante este tiempo, además, se produjeron intentos paralelos de frenar el proceso, incluyendo querellas contra profesionales sanitarios implicados y nuevas solicitudes urgentes de suspensión en juzgados ordinarios, que fueron rechazadas por falta de competencia o por inexistencia de base legal suficiente.

En conjunto, el proceso se prolongó cerca de 20 meses desde la solicitud inicial, muy por encima de los plazos previstos en la ley.

Un elemento constante en todas las resoluciones ha sido la reafirmación de la voluntad de Noelia. A lo largo del procedimiento tuvo que ratificar su decisión en varias ocasiones, incluso tras sucesivas paralizaciones judiciales. Los tribunales han subrayado de forma reiterada que el núcleo del caso reside en el derecho individual de la paciente frente a la oposición de terceros, incluidos familiares directos.

Finalmente, tras superar todas las instancias —juzgado contencioso, TSJC, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y TEDH—, la eutanasia para Noelia se llevará a cabo este jueves 26 de marzo de 2026 gracias al aval completo del sistema jurídico y sanitario.