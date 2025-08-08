Javier Ruiz corrige en directo al líder de Vox en Murcia y acaban protagonizando el encontronazo del día

El periodista Javier Ruiz y el líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, han protagonizado este viernes un fuerte encontronazo en directo nada más empezar su entrevista en el programa de TVE Mañaneros 360.

"Antes de nada, (queremos) deportar a todos los delincuentes, violadores y asesinos. Les digo, porque siempre les falta ese corte cada vez que saca las imágenes de Torre Pacheco", ha señalado, en primer lugar, el dirigente de Vox.

Javier Ruiz le ha corregido y ha asegurado que "eso ya se hace". "La legislación española ya contempla deportar a quiénes tienen penas de más de un año. Ustedes estaban planteando otra cosa. Así que, matiz por matiz", ha señalado.

Antelo ha pedido a TVE que "saque el corte entero de las declaraciones y verá como lo que usted está diciendo no es cierto". "Empezamos muy bien. A día de hoy, el que tiene penas de más de un año de cárcel y tiene ese pasaporte extranjero es deportado de por sí. Dicho esto, ustedes no plantearon eso. Rocío de Meer puso la cifra de 8 millones de personas. Déjeme que le pregunte antes de que empiece a disparar", ha razonado.

Pero la cosa no ha ido a mejor y la tensión ha ido en aumento entre ambos. El presentador le ha preguntado si lo de Jumilla y los últimos planteamientos de Vox era "una ofensiva contra los musulmanes" y él ha contestado lo siguiente: "Nosotros lo hemos dicho muy claro. Les pedimos a ustedes que no confundan. Esto no va de religiones, va de una ideología que es el islamismo. Están confundiendo el relato".

En ese momento, Javier Ruiz ha saltado como un resorte y le ha pedido que le contestara "a lo que le pregunto". "Le agradezco la respuesta, pero le pediría que no me haga el mitin", ha reclamado.

"¿Cuál es nuestra religión, señor Antelo?", ha cuestionado, a lo que el líder de Vox en Murcia ha asegurado que es "nuestra cultura". Algo a lo que el presentador de TVE ha replicado de forma instantánea: "¿Qué significa esto? ¿El que no profese la cruz y el rosario no tiene cabida en España?".

José Ángel Antelo ha indicado que "hay barrios en España donde la policía ya no entra" y ha cabreado a Javier Ruiz. "¿Dónde, señor Antelo? ¿En qué barrios de España la policía ya no entra? Le vuelvo a decir lo que tengo con ustedes cada vez que entran aquí. Les doy la bienvenida, les escucho, pero no les tolero que ustedes mientan. ¿Dónde no entra?", ha explicado el presentador.

"Ustedes están comparándome el islam con la yihad que es como comparar el cristianismo con la Inquisición. Señor Antelo, le pido que me conteste a la cuestión que le estoy planteando", ha expuesto. En ese momento, el líder de Vox en Murcia le ha acusado de "mentir constantemente" y el presentador no se ha aguantado la risa.