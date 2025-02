Jordi Évole da la réplica del día a M.A.R y cuenta lo que le pasa con Ayuso desde hace cuatro años

Jordi Évole no ha tenido reparos en responder de forma clara y precisa a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

En un mensaje publicado en X (antes Twitter), Rodríguez ha escrito: "Hace 11 horas que la presidenta Díaz Ayuso ha propuesto un debate en televisión con el presidente illa para hablar abierta y sinceramente de la financiación de Cataluña".

Y ha finalizado literalmente con un: "No han dicho nada: tán'cagaos!". Al ver este mensaje, el presentador y periodista de laSexta Jordi Évole ha respondido recordando que lleva cuatro años detrás de Ayuso para una entrevista y no hay manera.

"Hace cuatro años que te pedimos una entrevista con la presidenta Díaz Ayuso en mi programa. No se si estáis cagaos, seguro que no. Deben ser motivos de más peso. Como bien sabes, la propuesta sigue encima de la mesa. Te mando un cordial saludo", ha escrito en la red social de Elon Musk Évole.

Hace un par de semanas, en un corrillo con los medios poco antes del estreno de la nueva temporada de Lo de Évole, habló sobre la negativa de Ayuso de participar en su programa.

"Esta temporada va a ser otra temporada sin Isabel Díaz Ayuso. Se está resistiendo. Todo el mundo tiene derecho a decir que no a ir a los programas, y por supuesto ella también. Me sabe mal porque somos un programa, yo creo que muy transversal, y en el que hemos tenido a todos los presidentes vivos en democracia, sean del signo que sean", comentó entonces Évole.

Y añadió: "Si tú llevas pidiendo una entrevista cuatro años y tú ves que esa persona debe de dar a la semana unas dos o tres entrevistas... Que no haya tiempo para nosotros es una evidencia de que no hay voluntad. Creo que sería muy bueno que personajes que no los ves muy asociados a la línea editorial de una cadena, de un periódico o de una radio, precisamente fuesen a esos sitios como invitados. Creo que ahí van a salir conversaciones mucho más ricas que las que se dan cuando tú vas a un lugar donde todo es cómodo".