Juan Gómez-Jurado cuenta lo que le ha ocurrido en la Feria del Libro de Vallecas y deja este potente mensaje

El escritor y presentador Juan Gómez-Jurado ha querido vivir en primera persona una de las que posiblemente sean de las mejores experiencias del oficio literario, estar al frente de una caseta en una feria del libro.

El autor madrileño cuenta estos días con su propio espacio en la Feria del Libro de Vallecas, abierta del 8 al 24 de mayo, donde ha podido vivir en primera persona todo este proceso.

Sin embargo, se ha topado con una escena que aunque a muchos les puede llegar a resultar desesperante, para él es normal: esperar tres horas delante del mostrador para que solo acudan seis personas.

En este sentido, el autor ha querido dirigirse a aquellos escritores nóveles que están empezando y darles un consejo. "Tres horas. Seis personas. Caseta de la Feria del Libro de Vallecas. Y esto es lo normal. Si estás empezando, escúchame: no te sientas mal cuando te pase. Y te va a pasar", ha señalado.

"A veces vendrá gente. Y otras lloverá. O hará un sol que ahuyenta. O simplemente no será el día. Y te tocará mirar tres horas a una calle medio vacía con la sonrisa puesta por si aparece alguien", ha continuado en su relato, donde ha asegurado que a él mismo le sigue pasando este tipo de cosas.

"A mí me sigue pasando. Y mejor que me siga pasando, porque el día que deje de pasarme será que se me ha olvidado de dónde vengo. A los que escribís en silencio esperando vuestra primera caseta: la tendréis. Y algún día también estará vacía", ha agregado con cierto optimismo antes de agradecer su visita a todas las personas que se han acercado a verle.

"Volvéis a casa, abrís el documento, y escribís la siguiente página. Es lo único que cuenta. Y a las seis personas que hoy se mojaron conmigo: gracias", ha concluido el reconocido escritor en un mensaje publicado en redes sociales.

Homenaje a Carmen Laforet y Mary Shelley

La Feria del Libro de Puente de Vallecas celebra su décima edición del 8 al 24 de mayo en el Bulevar de Peña Gorbea, y este año rinde homenaje a Carmen Laforet y Mary Shelley. En total, la feria cuenta con 19 casetas en las que participan librerías, editoriales y autores, con más de 600 escritores firmando libros.

La programación incluye unas 118 actividades, como presentaciones, talleres, tertulias y conciertos, con especial atención al público infantil, todas al aire libre salvo en caso de mal tiempo.