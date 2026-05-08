Marta Platel gana el Premio Fernando Lara con una novela sobre traiciones, nazis y mujeres en la Barcelona franquista

La escritora Marta Platel se ha convertido este jueves en la ganadora de la XXXI edición del Premio Fernando Lara de Novela gracias a El baile de las criadas, una obra ambientada en la Barcelona franquista de 1941 y construida alrededor de secretos, traiciones y personajes atrapados en una de las épocas más oscuras de Europa.

El galardón, dotado con 120.000 euros, fue entregado durante una gala celebrada en los Real Alcázar of Seville, donde la autora explicó que su novela pretende ser también "un homenaje a las mujeres de la posguerra" y a los diplomáticos que "hicieron frente a la barbarie nazi".

La historia sigue a una joven procedente de un pequeño pueblo de Burgos que llega a Barcelona para trabajar como criada en la casa de una familia vinculada al bando vencedor tras la Guerra Civil. Un punto de partida aparentemente sencillo que, según avanzó la autora, termina derivando en una trama de "acción trepidante", identidades ocultas y tensiones políticas en plena expansión del nazismo en Europa.

Una Barcelona llena de nazis y silencios

Platel explicó que uno de los aspectos que más le sorprendió durante el proceso de documentación fue descubrir la fuerte presencia de simpatizantes nazis en la Barcelona de principios de los años cuarenta.

"Los nazis campaban a sus anchas no solo en Barcelona sino en toda España", aseguró.

De hecho, uno de los episodios de la novela recrea una cena homenaje a Adolf Hitler organizada en la ciudad catalana junto a figuras próximas al franquismo. Aunque la autora insistió en que no se trata de una novela histórica estricta, sí reconoció que el contexto político y social resulta clave dentro de la trama.

"No es una novela histórica, sino una novela con tintes histórico", aclaró.

Los protagonistas principales son ficticios, aunque algunos personajes secundarios sí están inspirados en figuras reales de la época. En algunos casos, incluso decidió cambiar nombres para evitar conflictos innecesarios. "Por más malo que haya sido un abuelo, siempre es el abuelo de alguien", explicó.

Más de mil novelas presentadas

La autora, que trabaja actualmente como periodista en una revista, logró imponerse a otras 1.003 novelas presentadas al certamen, uno de los premios literarios más importantes del panorama español.

Platel aseguró sentirse especialmente orgullosa del reconocimiento porque apenas es su segunda novela tras publicar El último vuelo de la abeja reina.

Aunque definió la escritura como "una afición", admitió también que ganar el Fernando Lara cambia inevitablemente la presión alrededor de su carrera literaria.

"Con quedar finalista y venir a Sevilla ya me daba por satisfecha", confesó durante el encuentro posterior con los medios.

La escritora citó además una frase del Talmud como una de las bases morales de la novela:

"Quien salva una vida salva el mundo entero".

Una idea que, según dejó entrever, conecta directamente con la presencia judía y las redes de ayuda que aparecen en una historia ambientada en una ciudad gris, derrotada y llena de silencios tras la Guerra Civil.

Con El baile de las criadas, Marta Platel entra ahora en la lista de ganadores de un premio que en los últimos años ha consolidado algunas de las novelas más exitosas de la narrativa española contemporánea.