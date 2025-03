Juan Luis Cano arrasa con su respuesta a lo que Mario Vaquerizo ha dicho de 'La Revuelta'

El humorista Juan Luis Cano está recibiendo un aluvión de 'me gusta' con la respuesta a unas palabras que el músico Mario Vaquerizo ha pronunciado sobre La Revuelta, el programa que David Broncano presenta en TVE.

"He llamado a La revuelta, pero me han dicho que no interesaba", era el titular de Vaquerizo en una entrevista en El País. Las palabras venían a raíz de una pregunta: "Usted es amigo de Pablo Motos y excolaborador de El Hormiguero. ¿Iría a La Revuelta?".

"Si ellos quieren sí. Yo he llamado, pero me han dicho que no interesaba. Pero tampoco quiero entrar en ninguna guerra, yo creo en el derecho de admisión y cada uno en su casa recibe a quien quiere. Yo voy a todos los sitios menos a programas que falten al respeto a la gente", reflexionaba Vaquerizo.

"¿Qué programas son esos?", ahondaba el periodista. Pero el cantante regateó la cuestión: "No lo sé, porque no les presto atención, no me interesan".

"Lo extraño es que le interese a alguien", ha sentenciado Juan Luis Cano tras ver esas declaraciones de Vaquerizo.