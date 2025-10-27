Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Julia Otero opina así de la posición de Pedro Sánchez sobre el cambio de hora y lleva dando que hablar dos días
"Permítanme que lo dude".

La periodista Julia Otero en Onda Cero.

La periodista Julia Otero, reconocida entre otros galardones con varios Premios Ondas y con el Micrófono de Oro e incluida en la Lista Forbes como una de las 100 mujeres más influyentes de España, lleva dos días dando que hablar con la opinión que ha expresado sobre el cambio de hora y la posición al respecto de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

En su programa de Onda Cero, Otero se ha referido al asunto después de que el Gobierno reabriese el debate en la UE sobre la pertinencia de no volver a cambiar hora. La Comisión Europea admitió que poner fin a esa práctica dos veces al año es "la vía más lógica para avanzar".

Con todo, la periodista ha avisado de que "la Unión Europea es un gran paquidermo que se mueve muy lentamente": "En 2018 hicieron una encuesta en la que quedó claro que el 84% de los europeos no queríamos este lío del reloj. Hasta el año 2019 no votaron los europarlamentarios y lo hicieron a favor de acabar con él en 2021, pero estamos en 2025 y seguimos igual".

"No querrá darle este triunfo"

"Siete años han pasado hasta que Pedro Sánchez ha resucitado la propuesta. ¿Será esta noche la última vez que cambiemos el reloj? Permítanme que lo dude. La mayoría conservadora de la UE no querrá darle este triunfo al único presidente socialdemócrata", ha dejado caer Otero, que dicho eso ha recordado que no es una propuesta suya, ya que "en realidad es de la Eurocámara". 

"Pero estamos en tiempos en que con tal de ver ciego al adversario, algunos escogen quedarse tuertos. Al menos no nos lanzan mierda desde un avión, como hizo Trump usando la 'EA', la Estupidez Artificial. Es una alegría no ser ciudadano norteamericano en este tiempo. Es más, Europa es aún una feliz anomalía en el planeta aunque se mueva como un pesado paquidermo", ha admitido.

La respuesta de Lucía Etxebarria

Entre los cientos de personas que han reaccionado a esas palabras de Julia Otero está la escritora Lucía Etxebarria, que ha respondido: "Pedro Sánchez no es un presidente socialdemócrata, y ya nadie lo considera así, ni siquiera dentro de la corriente histórica de su propio partido. Pedro Sánchez no es socialdemócrata, sino que más bien se inscribiría en la corriente política que se ha dado en llamar socialismo del siglo XXI".

