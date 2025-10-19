Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Julia Otero dice alto y claro lo que le produce escuchar al PP "ponerse del lado de Trump"
La periodista Julia Otero se ha referido en Onda Cero al "show" que se vio el lunes en la cumbre de Sharm El-Sheikh, en Egipto, —en la que se firmó el mal llamado plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump— "con los líderes del mundo entero ejerciendo de coristas, mientras la Vedet, Donald Trump, desplegaba sus plumas en el escenario". 

La periodista ha agregado que mientras esto se producía, al fondo, había "decenas de miles de cadáveres, un atrezzo macabro para un plan que es más un business, un plan de negocio".

Tras esto, ha lanzado un recado alto y claro al PP. "Sofoco y bochorno produce escuchar a la oposición en España ponerse del lado de Trump en el asunto de invertir en cañones y tanques que obviamente Trump quiere que le compremos a él. Ese patriotismo de pulsera también produce a veces sudores fríos", ha sentenciado.

Este domingo, tan solo nueve días después de la entrada en vigor del alto el fuego, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado "actuar enérgicamente contra objetivos terroristas" en Gaza. Así lo ha dicho después de que se produjera fuego cruzado entre milicianos palestinos y el Ejército israelí en Rafah, sur de Gaza.

La portavoz del Gobierno israelí Shosh Bedrosian afirmó poco después que el alto el fuego en la Franja de Gaza sigue vigente, pero añadió que a sus tropas "se les permite protegerse". "Actualmente estamos en un alto el fuego, pero a los soldados se les permite protegerse", ha dicho en una rueda de prensa virtual. 

