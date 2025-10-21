Roberto Brasero avisa de lo que pasaría en España si se quedase para siempre el horario de verano

Roberto Brasero, popular 'hombre del tiempo' de Antena 3 y reconocido entre otros galardones con una Antena de Oro, ha explicado qué ocurriría en determinadas zonas de España si nos quedásemos para siempre con el horario de invierno o con el de verano.

El asunto está de máxima actualidad después de que la Comisión Europea haya reiterado este lunes que poner fin al cambio horario dos veces al año es "la vía más lógica para avanzar" después de que el Gobierno haya reabierto el debate en la reunión de ministros de Energía de la UE que se ha celebrado en Luxemburgo.

"Aunque este cambio horario estacional continuo puede no ser una prioridad en la agenda política de la UE, es una cuestión que preocupa a millones de ciudadanos de la Unión", ha defendido el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen durante la reunión.

El problema es "qué horario dejas"

Brasero ha subrayado que "el problema no es que se deje de cambiar la hora", sino "qué horario dejas": "Ahora, por ejemplo, el próximo domingo estrenamos el horario de invierno. ¿Pero qué pasaría si no cambiásemos de hora, si siguiéramos en el horario de verano? El domingo, de golpe, va a amanecer una hora antes. Ganamos una hora de luz por la mañana, pero los días se siguen acortando de forma natural y eso pasará hasta finales de diciembre".

El hombre del tiempo señala que, como consecuencia, seguirá amaneciendo cada vez "un poquito más tarde", "de modo que si ahora no ganamos esa hora de golpe, si se mantiene el horario de verano, en invierno en Galicia no se haría de día hasta las 10.00 de la mañana y en Madrid hasta las 9.30".

De momento, seguimos cambiando la hora

"Si por el contrario el que se mantiene es el horario de invierno, los cambios los vamos a notar en verano y sobre todo en el Este de España, que es donde primero sale y se pone el sol. En Menorca, por ejemplo, a las 5.15 de la mañana ya sería de día y a las 20.15 ya empezaría a oscurecer", advierte.

Brasero aclara, en cualquier caso, que de momento y hasta que no haya acuerdo vamos a tener que seguir cambiando de hora: "La directiva europea que lo obliga no caduca, no tiene fecha final. Y el más inmediato es el de este próximo domingo. Hay que atrasar el reloj. La noche del sábado al domingo a las 3.00 serán las 2.00. Viviremos dos veces las 2.00 y por eso el domingo tendrá una hora más. 25 en total. El día más largo del año".