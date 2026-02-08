Julia Otero resume en solo cinco palabras el sentir de muchos tras las elecciones de Aragón 

La periodista Julia Otero, presentadora de Julia en la Onda de Onda Cero, ha resumido en cinco palabras el sentir de muchos tras las elecciones de Aragón, que ha ganado el PP con 26 diputados, aunque se deja por el camino dos diputados, y en las que el mayor éxito ha sido el de Vox, que se ha disparado y ha sacado 14 diputados, en lugar de los 7 que tenía en la actualidad.

"¡Si Labordeta levantase la cabeza!", ha exclamado Otero en un mensaje en la red social Bluesky en referencia a José Antonio Labordeta, cantautor, escritor, político y profesor español, que fue diputado en el Congreso por Chunta Aragonesista, fallecido en 2010.

Labordeta es muy recordado por una sonada escena en el Congreso en 2003. Aquel día, no pudo más y explotó contra la bancada del PP: "¿No puede uno hablar aquí o qué? Coño. A ver si no puede uno hablar aquí. ¡A la mierda! ¡Joder!".

"Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados por la dictadura a poder hablar. ¡Eso es lo que les jode a ustedes! ¡Coño! Y es verdad, ¡joder! Bah, a la mierda!", exclamó.

"Yo creo que estaría enfadado"

La hija de Labordeta, Paula Labordeta, recordaba en 2022 precisamente con Julia Otero a su padre y señala qué creía ella que diría si viera el panorama político de aquel momento: "Yo creo que estaría enfadado. Intentaríamos que no volvería a mandar a la mierda, pero estaría enfadado porque yo creo que la política se está denigrando de alguna manera, no sé si por todos los políticos o por algunos".

"Sobre todo porque yo creo que mi padre era, además, un hombre que a lo mejor era la punta de lanza de una lucha, pero la lucha era colectiva. Él nunca pensaba en sí mismo, no tenía nada de ego, y yo creo que ahora mismo en la política hay demasiados egos y muy poca lucha colectiva donde piensen en los demás", reflexionaba.

"Y ahí estaría enfadado. Intentaríamos que lo dijera de otra manera, pero estoy convencida de que, a través de Facebook, de Twitter, de lo que fuera, mi padre seguiría elevando la voz y diciendo lo que en ese momento tuviera que decir", afirmaba.