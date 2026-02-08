Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un español en Australia enseña lo que ha ahorrado trabajando seis meses en una mina: "¿Merece la pena o no?"
Trabajaba dos semanas y descansaba las otras dos.

Un trabajador de una mina en una imagen de archivo.

Hace un tiempo que el joven sevillano, Miguel, decidió emprender una nueva etapa de su vida mudándose a Australia para trabajar y conseguir ahorrar algo de dinero para su futuro. Es una opción más que considerada al no ser el primero que ha optado por buscar empleo fuera de España.

Seis meses después, ha revelado en sus redes sociales, donde le llaman 'Miguelón' (@miguelonm99), lo que ha conseguido ahorrar trabajando en una mina. Ha sido tal cantidad que ha montado un enorme debate con hasta 850 reacciones de usuarios preguntando, dudando y respondiendo sobre qué les ha parecido.

"La pregunta que más me habéis hecho desde que subo contenido a redes es cuánto he ahorrado trabajando seis meses en las minas de Australia: yo hacía turnos de dos semanas trabajando y dos semanas de descanso, por lo que en seis meses son tres trabajando y tres descansando", ha explicado.

Ahorra un buen puñado 

Según ha revelado, lo que tiene ahorrado en el banco son unos 22.450 dólares australianos, que al cambio en euros serían "unos 12.600 euros" ahorrados en seis meses: "Habrá personas que le parecerá muchísimo, habrá personas que dirán que no es para tanto, pero es que eso no es todo".

Teniendo eso ahorrado, ha expuesto que aun así ha tenido gastos porque al tener dos semanas de descanso cada dos trabajadas, ha viajado y ha hecho de todo: "Fui una semana de vacaciones a Fiji, dos semanas y media de vacaciones a indonesia, un road trip por la costa este de Australia en dos ocasiones".

"He hecho una vida a bordo por la gran barrera de coral, he visto la playa más bonita del mundo, he surfeado con ballenas, he buceado con tiburones en varias ocasiones, he sobrevolado en avioneta la gran barrera de coral... Y eso no es todo", ha enumerado.

Además, también ha hecho varias compras, como una cámara GoPro y accesorios, la Nintendo Switch con varios videojuegos, un equipo de bufeo y varias tablas de surf, además de ropa y otros "caprichos".

