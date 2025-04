Karla Sofía Gascón reacciona tras los ataques a Pilar Alegría con tan solo tres palabras

La actriz Karla Sofía Gascón se ha solidarizado con la ministra de Educación, Pilar Alegría, después de que esta denunciara los insultos que recibió durante el pasado fin de semana tras la polémica surgida por un viaje que hizo en septiembre 2020 junto al por entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y otros miembros del Ejecutivo a Teruel.

Según se publicó en diversos medios conservadores, los representantes del Gobierno se trasladaron al territorio aragonés para supervisar las obras e instalaciones de Renfe. Sin embargo según dichos medios, Ábalos supuestamente habría realizado una fiesta con prostitutas en el Parador de Teruel, algo que ha desmentido "categóricamente" el propio Paradores a El HuffPost aclarando que tampoco se produjeron daños en sus instalaciones.

Alegría, que publicó un tuit denunciando el acoso que estaba recibiendo, se explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Con la voz entrecortada, la también portavoz del Gobierno quiso ser muy clara con la situación que estaba viviendo.

"Me ha pasado algo que no me ha pasado en la vida y tengo 47 años y llevo años en política. Nunca jamás había visto tal torrencial y tal magnitud de insultos, vejaciones, fotografías, montajes y acusaciones. Les tengo que reconocer que el domingo por la mañana cuando estaba en mi casa tuve muchas dudas de cómo responder a lo que estaba viendo y recibiendo", comenzó diciendo.

Alegría, que se ha definido como una mujer "bastante prudente", reconoció que tuvo "muchas dudas" y confesó que pensó durante un tiempo que "lo mejor era dejarlo pasar porque al final procede de toda esa maraña que se genera en redes donde muchos juegan esa baza del anonimato y llegara el lunes y martes y ya se ha cerrado".

Sin embargo, acabó contándolo: "Luego pensé que si yo, que soy una mujer y política con una voz que tiene eco, me calló y no denuncio estos hechos, ¿qué mensajes les estoy trasladando a esas mujeres y niñas que son victimas de insultos, vejaciones que no tienen esa voz?".

Ante estas palabras de Alegría, Sofía Gascón ha querido apoyarla compartiendo su intervención en las historias de Instagram y apuntando un "cómo la entiendo".

Además, en otra publicación en la que se le ve sentada en un sillón ha dejado el siguiente mensaje: "Aquí como en Juego de Tronos. Supongo que con el desastre en el que están convirtiendo el mundo que no entienda lo que quisieron hacer conmigo. Se repite la historia, desgraciadamente la peor de las épocas".