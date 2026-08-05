La prensa inglesa se deshace en halagos con Leonor y Sofía de las que dice "derrochan glamour"

Han sido numerosas las ocasiones en las que la prensa inglesa se ha rendido al estilo de los reyes Felipe y Letizia. De la reina laban cada elección estilística, sus tonificados brazos y su actitud en cada acto público. Al rey, varios expertos en moda británicos le consideran uno de los hombres más elegantes del mundo.

Ahora le ha tocado el turno a sus hijas, que desde que empezaron a participar en la agenda oficial de la familia real se han convertido en objetivo de estilistas y expertos en realeza.

Al periódico Daily Mail no le pasó inadvertida la relevancia del acto celebrado ayer en Marivent, la recepción de autoridades y miembros de la sociedad civil de las Islas Baleares al que asistieron, por sorpresa -no estaban confirmadas en la agenda-, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

"Leonor y Sofía, llegaron con mucho estilo", asegura Ruth Stainer, especializada en realeza y a la que no se le escapó destacar la melena ondulada de la heredera. Aunque la periodista va más allá y en su titular señala que las hijas de los reyes "derrochaban glamour con vestidos estampados" e "irradiaban una elegancia natural".

Tampoco se queda corta a la hora de alabar a los reyes: "La reina Letizia lucía tan fastuosa como siempre con un vestido midi color crema y unas elegantes sandalias a juego, mientras que el rey lucía un aspecto impecable con una camisa azul a medida y pantalones oscuros".

La recepción de autoridades que los reyes ofrecen en el palacio de Marivent durante sus vacaciones oficiales en Mallorca es uno de los actos más esperados en la agenda estival de los reyes. Siempre acompañados por la reina emérita, el año pasado se sumaron por primera vez sus hijas, que este han vuelto a repetir la experiencia.