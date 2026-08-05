La denuncia de un refugio del Pirineo: "Quizá ha llegado el momento de posturear un poco menos y respetar un poco más"

La cuenta de Instagram del refugio de Viadós, en el valle de Chistau del Pirineo aragonés, ha denunciado la basura que han dejado algunos montañeros o visitantes y ha pedido dejar el monte limpio sin ningún resto humano.

"El mejor montañero no es el que más cimas hace, es el que menos impacto deja", han comenzado diciendo, antes de explicar que llevan "un verano en el que el monte nos está dejando más preocupados que contentos sin ser por la falta de lluvia porque eso cambiará".

Entonces, desde el refugio han detallado lo que es realmente preocupante: "Lo que nos preocupa es otra sequía. La de sentido común. Hace unos días un pequeño incendio junto al refugio libre de Lisiert nos dio un buen susto. Aunque no puede asegurarse el origen, todo apunta a una imprudencia. Por suerte quedó en un susto, pero cuando el monte está como está, un gesto absurdo puede acabar muy mal".

El refugio de Viadós ha comunicado que se siguen encontrando "latas, envoltorios, papel higiénico, botellas y hasta una esterilla que alguien dejó flotando en el ibón de Millares".

Además, han apuntado que estos días se han compartido imágenes de los montones de basuras vistos alrededor de los los ibones de Anayet, pero que esas mismas estampas se ven en otras muchas zonas de montaña como en ese valle de Chistau.

"Tenemos la sensación de que últimamente algunos vienen más a consumir montaña que a vivirla. Importa más la foto que el sitio. Más el vídeo que el silencio. Más el 'he estado aquí' que el 'he cuidado este lugar'. Y quizá haya llegado el momento de posturear un poco menos y respetar un poco más", han sentenciado.

Finalmente, han acabado concluyendo diciendo que "el monte no necesita visitantes perfectos" y sí "personas con educación, con sentido común y con la humildad suficiente para entender que esto no nos pertenece".

"El mejor montañero no es el que hace más cimas. Es el que, cuando se va nadie puede notar que ha pasado por allí. Cuidemos la montaña", han concluido.