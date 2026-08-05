Andalucía registra la primera muerte por virus del Nilo de este año, en Sevilla, y eleva a 17 los casos

Un experto fumiga contra el virus del Nilo en la localidad de Coria del Río (Sevilla), el 11 de mayo de 2025.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado el fallecimiento el 27 de julio de un hombre de Dos Hermanas (Sevilla), de 82 años, con patologías previas y que permanecía ingresado en el Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla tras ser diagnosticado de meningoencefalitis por virus del Nilo occidental (VNO).

La Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias también ha confirmado en un comunicado emitido este martes un nuevo caso en la localidad sevillana de Aznalcázar, con lo que ya son 17 los diagnosticados esta temporada.

Se trata de un caso leve de infección por virus del Nilo occidental (VNO), por lo que se ha decretado hasta el 24 de agosto el periodo de declaración como área en alerta de esta localidad sevillana. El caso ha sido confirmado por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Vigilancia intensificada

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Hasta el momento, se han diagnosticado 12 casos leves y 5 casos neuroinvasivos de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, en las localidades de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río, Aznalcázar, Sevilla, Bollullos de la Mitación y Dos Hermanas, después de haber realizado estudios de laboratorio a 342 usuarios, despistaje de arbovirosis en 107 pacientes con meningitis víricas y 2.088 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.

Se ha detectado circulación de VNO en dos aves silvestres en Andalucía, de un total de 219 analizadas, en una zona alejada de núcleos de población en el Parque Nacional de Doñana. Hasta el momento, no se ha detectado circulación del VNO en équidos durante la temporada actual. EFE