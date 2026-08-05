Planifica Madrid publicó un inventario de bienes inmuebles dos meses después de comprar el ático, que excluyó de la lista

La empresa pública Planifica Madrid publicó en junio de 2026 un inventario actualizado de los bienes inmuebles que tiene en propiedad y no hay ni rastro del ático que compró un par de meses antes, el 14 de abril, en el paseo del General Martínez Campos. Sí figuran, sin embargo, el resto de edificios que la sociedad tiene en Madrid y en el resto de la Comunidad, como por ejemplo la tercera planta del número 3 de Gran Vía, el otro inmueble que el Gobierno regional ha puesto de nuevo en venta.

El documento, accesible al público desde la propia página web de Planifica Madrid, muestra un listado detallado de cada inmueble pero obvia sin motivo la última adquisición de la empresa, una operación que la Comunidad de Madrid ha ejecutado sin transparencia alguna y que dio a conocer hace unos días el diario El País. Esta misma mañana, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que ella tampoco tiene "ni idea" de la compra, que en todo caso quien "tiene la información" es el presidente de la sociedad, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín.

Desde que se supo de la compra de este inmueble, las versiones del Gobierno regional han sido varias. Primero dijeron que serviría como "oficina temporal" para Ayuso al estar en obras la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia. Luego, que la decisión tampoco estaba tomada al 100%. Después, cuando se supo que la normativa urbanística del Ayuntamiento de Madrid solo permitía un uso residencial, que lo venderían para aprovechar las ganancias en la reconstrucción tras los incendios.

Inventario bienes de Planifica Madrid, junio 2026 Tu navegador no tiene un plugin para PDF, puede descargarlo aquí Inventario bienes de Planifica Madrid, junio 2026

Este mismo miércoles, tras los rumores respecto al uso del ático como vivienda, Ayuso ha dicho que "sería poco inteligente". ¿Para qué se compró entonces? La presidenta se muestra impasible: lo desconoce, si bien ha señalado que al menos ahora puede venderse "y aprovechar el recurso, como el de los inmuebles de la Gran Vía" (en realidad, uno, tal y como figura en el inventario de Planifica Madrid). "No se entendería que se gastara o se empleara en otra cuestión", ha explicado Ayuso.

Pese a ponerlo en venta, desde la Comunidad de Madrid mantienen las sombras respecto a los detalles de la operación. No solo no la han hecho pública en ningún documento oficial, sino que tampoco han aportado ningún dato una vez que saltó la noticia. De hecho, ha sido el diario El País quien ha podido confirmar también que el precio de compra ascendió hasta los 6,3 millones de euros, una cantidad que la Comunidad pagó a una inmobiliaria de viviendas de lujo.

Desde el inicio de la polémica se especuló con que en realidad el ático se destinaría a la vivienda oficial de la presidenta de la Comunidad, algo que desde el Ejecutivo regional han rechazado. Cuesta entender, sin embargo, que se hicieran con una lujosa vivienda de más de seis millones de euros en Chamberí que no podía ser utilizada de ninguna otra forma que no fuera como espacio para vivir.