La actriz Susana Abaitua habla de primera mano de lo que está pasando en Madrid y no es bueno

Susana Abaitua está de estreno. La actriz vasca tiene en cartelera la película La deuda, la tercera película como director de Daniel Guzmán, que, como explica la cadena SER, cuestiona la gentrificación, la vejez y la soledad de nuestros mayores.

Abaitua saltó a la fama gracias a su papel en Patria, la serie de HBO basada en la prestigiosa novela homónima de Fernando Aramburu. Desde entonces no ha dejado de trabajar en películas y series como Sé quien eres, que le valió una nominación a los Premios Feroz, la película original de Netflix Loco por ella y Fuimos canciones, versión cinematográfica para Netflix de la novela del mismo nombre de Elísabet Benavent, entre otros.

Ahora, Abaitua ha concedido una entrevista a la cadena SER junto a su compañera de reparto Itziar Ituño y ambas han hablado de cómo están ahora mismo las grandes ciudades españolas con respecto a la vivienda y la gentrificación, la primera como ciudadana de Madrid y la segunda como residente en Bilbao.

"Se ha perdido, se está perdiendo la esencia del Madrid del bar de tal, la mercería... no hay barrio, no hay barrio. Entonces estamos yéndonos un poco las afueras. Yo que vivo en Madrid, que eso antes era Mordor, ahora mismo es como el centro más puro", ha dicho la actriz sobre Madrid.

Llega lo Malasañero a Bilbao

Itziar Ituño ha hablado de que ella vive lo mismo en Bilbao, otra de las grandes ciudades de España. "Está pasando que los barrios céntricos que eran un poco lo más conflictivos, donde estaba la gente con menos recursos, se está tratando de echar a la gente de ahí para hacer viviendas de turismo, Airbnb, hotelitos, hacerlo todo muy chillout", ha dicho Ituño.

La actriz vasca ha explicado que se ha puesto de moda el uso del término "Malasañero" para definir la remodelación de los barrios del centro de la ciudad: "De hecho se dice ahí Malasañero. Mira ya está todo esto Malasañero, lo dicen. Es como que la gente ahí sobra para meter a los turistas".

"Estamos inflando el sector servicios, el turismo, el vivir de esa burbuja y entonces la gente de toda la vida de los barrios no puede pagar ahí. No se puede vivir en un sitio donde está todo el mundo transitando y haciendo fotos", ha señalado Ituño.

Ni los ricos quieren un Madrid así

Esta semana también se han viralizado unas declaraciones del milmillonario José Elías hablando de la situación de la capital de España. "En Madrid están pasando cosas muy raras", advertía el empresario catalán desde su podcast Búscate La Vida.

"Tú ves mucho movimiento, ves una vida en la ciudad muy bestia, mucho más bestia que en Barcelona. A mí me empieza dar miedo cundo vas a buscar un piso y ves un millón, millón y algo por un piso, ¿cómo haces para vivir ahí?", se preguntó.

Comentó Elías que en Barcelona ha subido sus precios pero mucho menos que en Madrid: "Nos quisimos quedar una noche en un hotel y 800 euros por noche. Dices tío, esto cómo se sostiene. Qué sueldos tienes que tener en Madrid".