El millonario José Elías avisa de lo que está pasando en Madrid: todo apunta a que ha venido para quedarse

José Elías se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los empresarios más mediáticos de España. Nacido en Badalona en 1976, Elías es el fundador y presidente de Audax renovables y acumula un patrimonio de casi 1.000 millones de euros.

El dueño de La Sirena ha salido en numerosas ocasiones en la lista prestigiosa revista económica Forbes. Su acercamiento a las redes sociales ha hecho que los youtubers más famosos de España, como Nil Ojeda, se hayan acercado a él para grabar contenido.

En estos momentos se calcula que es uno de los empresarios más cotizados de España con más de 180 empresas. Además en el año 2016 recibió el premio de Joves Empresaris de Catalunya.

En redes, lo que más se ve de José Elías es su podcast Búscate La Vida, donde suele haber charlas y entrevistas con personas de toda índole, desde empresarios a creadores de contenido.

Madrid, invivible

Ahora, el empresario ha expresado su opinión acerca de lo que está pasando en Madrid, donde hay un movimiento de personas y de dinero pocas veces visto. "En Madrid están pasando cosas muy raras", ha advertido el empresario.

"Tú ves mucho movimiento, ves una vida en la ciudad muy bestia, mucho más bestia que en Barcelona. A mí me empieza dar miedo cundo vas a buscar un piso y ves un millón, millón y algo por un piso, ¿cómo haces para vivir ahí?", se ha preguntado.

Ha añadido Elías que en Barcelona ha subido pero mucho menos que en Madrid y todo apunta a que cada vez va a ir más. Ha puesto el ejemplo de lo que le pasó al ir a un hotel: "Nos quisimos quedar una noche en un hotel y 800 euros por noche. Dices tío, esto cómo se sostiene. Qué sueldos tienes que tener en Madrid".

Eric Ponce, su colaborador en el podcast, le ha respondido que quizá es porque había una feria y él ha señalado que "todos los días hay una feria": "Cada semana hay una feria, cada semana está lleno y cada semana te soplan 800 pavos por quedarte. Me voy a plantear comprarme un piso o alquilar un piso de 1.100 euros y lo tengo ahí cerrado".

Ciudad partida en dos

Cada vez hay más artículos donde se habla de que la ciudad está "partida en dos". A un lado los que cada vez son más ricos y al otro los que cada vez son más pobres. Según un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta disponible en los hogares madrileños es cada año mayor.

Según las cifras macroeconómicas, en el año 2024 alcanzó los 50.565 euros por casa, según el INE. La media española se sitúa a bastante distancia (42.269 euros por hogar). Eso sí, el número de habitantes de Madrid que se encuentra en riesgo de pobreza también está aumentando según también todos los indicadores recogidos en un informe publicado por UGT Madrid el pasado 17 de octubre por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

En referencia a lo que decía José Elías de los precios de los pisos, el informe de UGT que la vivienda representa el 37,9% del presupuesto familiar madrileño, frente al 30,8% en el conjunto de España.