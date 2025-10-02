Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La calle de Cádiz que pone nerviosos a los creadores de Google Maps: "El cartero tiene que flipar"
La calle de Cádiz que pone nerviosos a los creadores de Google Maps: "El cartero tiene que flipar"

Pero tiene una explicación. 

Calle de CádizGOOGLE MAPS

El callejero español es muy rico porque en toda ciudad o pueblo de España hay calles con nombres con solera. La rica historia del país hace que cada rincón pueda tener una gran historia detrás, lo que no es normal es lo que, según un usuario de X, pasa en Cádiz donde una calle tiene hasta tres nombres. 

"En Silicon Valley en Google Maps entran en pánico cada vez que alguien busca esta calle de #Cádiz", reza el usuario de la red social de Elon Musk que ha publicado la imagen y que ha logrado cientos de 'likes' en pocos minutos. 

Haciendo un repaso por Google Maps, buceando por las calles de Cádiz, se puede ver que esta calle existe y que realmente hay tres placas colocadas con tres nombres distintos de calles. 

La primera, la que está más a la izquierda, es la de Calle de Neveria; en medio está la Calle Marqués de Valdeíñigo y la última, la que más ha gustado en redes sociales, la de Calle de Paco Rosado y entre paréntesis Duque del Guano. 

Pero esto tiene explicación, tal y como se puede leer en la web laazoteadecadiz.com, Paco Rosado, histórico del Carnaval de Cádiz, cuenta con parte de la calle desde después de su muerte, en 2021. Eso sí, de "forma ilegal". 

"Paco Rosado tiene su propia calle en la esquina del Marqués de Valdeiñigo donde tantas veces cantó con su antología y donde llegó a tener su propia taberna llamada La Copla. La calle desde luego aguanta ya tres nombres: la antigua Calle de Neveria, la de Marqués de Valdeiñigo y la de Calle Paco Rosado (Duque del Guano). Eso sí, ésta última ilegal como muchas de las agrupaciones con las que tanto disfrutó él en la calle", reza el bonito texto de Manu Devesa en su página web. 

En los comentarios, muchos señalan en tono de humor que los repartidores, los de Google Maps y las personas de Correos deben de sufrir bastante si no saben la historia que hay detrás. 

